Украинская ведущая и актриса Леся Никитюк поделилась с подписчиками радостной новостью: ее маленькому сыну исполнилось три месяца.

В своем Instagram в stories звезда опубликовала несколькими фото, на одном из которых можно видеть, как ее возлюбленный и жених, военнослужащий Дмитрий Бабчук заботится о сыне.

"Лучший папа", - коротко подписала одно из фото Леся.

В подписи к другому фото ведущая раскрыла, как они ласково называют сына:

"Нашему Джекичанчику три месяца".

Поклонники тем временем удивляются, как Леся Никитюк за такое короткое время после родов смогла вернуться в форму. По словам ведущей, деньги и возможности тут ни при чем: "Мне просто повезло".

Ранее веущая рассказывала, как поддерживала фигуру во время беременности и после родов:

"Я занималась каждый день, плюс плавала большие дистанции (2-3 км за тренировку). Но это моя философия, и я не начала заниматься спортом вчера. Я с ним с детства. Поэтому учитывая то, что я хорошо знаю свое тело и свой организм, через четыре недели после родов я начала посещать зал".

