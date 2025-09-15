В воздухе целую неделю: как работает самолет 'Судного дня' США

Старые самолеты 1970-х годов заменят новые в рамках программы SAOC с поставкой до 2036 года.

Самолет E-4B Nightwatch, известный как "Судного дня", является мобильным командным центром ВВС США и предназначен для использования во время чрезвычайных ситуаций национального масштаба, включая ядерные атаки. Стоимость одного самолета составляет 223 миллиона долларов. Slash Gear объяснил, как часто летает этот борт.

Этот модифицированный Boeing 747-200 перевозит президента США, министра обороны и других военных лидеров, обеспечивая защиту от электромагнитных импульсов и поддержку связи через спутниковые системы. Именно из-за них самолет имеет характерный "горб" на верхней части фюзеляжа. На сегодня ВВС имеют четыре самолета E-4B, размещенные в Небраске, по крайней мере один из которых всегда готов к немедленному использованию.

Хотя самолет не находится постоянно в воздухе, он используется для испытательных миссий, мероприятий с повышенной безопасностью и полетов с министром обороны вне континентальной части США. В случае необходимости самолет может оставаться в воздухе целую неделю благодаря дозаправке во время полета.

Видео дня

Самолеты E-4B были построены в 1970-х годах и устарели, хотя в течение лет их модернизировали. В 2019 году ВВС запустили программу Survivable Airborne Operations Center (SAOC) для замены старых самолетов. Новый флот будет иметь обновленные ангары и учебные базы. Контракт на разработку новых самолетов на сумму более 13 миллиардов долларов был заключен в 2024 году с корпорацией Sierra Nevada, а поставка ожидается до 2036 года.

Последний раз самолет E-4B использовался в крупной операции 11 сентября 2001 года над Вашингтоном, округ Колумбия.

Вас также могут заинтересовать новости: