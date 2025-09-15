Официальная презентация новинок состоится в ближайшие недели.

Xiaomi пропустит цифру в названии своих флагманов и вместо Xiaomi 16 выпустит сразу Xiaomi 17 – чтобы "напрямую конкурировать" с линейкой iPhone 17, о чем прямо сообщил президент компании Лу Вейбинг.

В линейку войдут три модели: базовая Xiaomi 17, а также Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max. Все они получат топовый чипсет Snapdragon 8 Extreme Edition Gen 5 и станут "самыми мощными смартфонами в истории".

Лу Вейбинг добавил, что Xiaomi активно инвестирует в разработку и удвоит вложения в исследования в ближайшие пять лет.

Дизайн грядущих флагманов компания пока не раскрыла. Официальная презентация новинок состоится уже в этом месяце.

По словам инсайдеров, серия Xiaomi 17 станет "убийцей" Samsung Galaxy S26. Китайские флагманы побьют рекорд по толщине рамок вокруг экрана, а также получат заметные улучшения по части батареи и камер. Так, модели 17 Pro Max приписывают рекордный аккумулятор 7500 мАч.

В сентябре также стартует развертывание HyperOS 3, в которой появится одна из главных фишек Айфонов – "динамический остров" Super Island. На данный момент известно, что до HyperOS 3 обновят более 100 устройств.

Ранее в этом месяце у Xiaomi вышел новый смартфон дешевле 5000 грн. У него 50-Мп камера с ИИ, большой аккумулятор емкостью 6000 мАч и 120 Гц дисплей.

