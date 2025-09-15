Стоит отметить, что больше всего удивили огурцы.

Цены в Украине на овощи, фрукты и ягода за неделю изменились. Так, подорожала белокочанная капуста.

Аналитики портала EastFruit отметили, что нижняя ценовая граница выросла с 7 до 9 гривень. Несмотря на ограниченное предложение, цены на столовую свеклу в Украине продолжают снижаться – верхняя ценовая граница упала с 12 до 10 грпивень.

Также дешевле, чем на предыдущей неделе, продавался репчатый лук. Закупочная цена опустилась с 10-13 до 9-12 грн/кг. Нетипично для осени снижаются цены на огурцы – с 20-40 до 15-30 грн/кг. При этом снижение предложения помидоров из открытого грунта привело к их подорожанию с 10-50 до 12-55 грн/кг.

Видео дня

Что касается зелени, то она преимущественно дешевела. Так, цены на петрушку упали с 50-120 до 40-100 грн/кг, а на укроп – с 80-155 до 70-150 грн/кг.

Во фруктово-ягодном сегменте после пятинедельного роста снизились цены на голубику – нижняя ценовая граница опустилась с 200 до 150 грн. В то же время малина начала дорожать – нижняя ценовая граница поднялась со 150 до 160 грн. Также подорожал арбуз с 12-22 до 13-25 грн/кг, и слива – с 15-30 до 18-35 грн/кг. Начали расти цены на виноград – с 40-130 до 50-140 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук прогнозирует, что с 15 октября в Украине начнут дорожать продукты, особенно подсолнечное масло.

При этом экономист Олег Пендзин сообщил, что ситуация с зерновыми в этом году хуже, чем в прошлом, поэтому стоит ожидать подорожания круп.

Также президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник считает, что в Украине больше не будет дешевых яблок.

Вас также могут заинтересовать новости: