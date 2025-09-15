Вместо привычной "шайбы" на задней части в компании решили использовать дизайн в стиле iPhone Pro.

Этой осенью ожидается презентация OnePlus 15, который еще до официального релиза столкнулся со скептическими отзывами в социальных сетях. Фанаты недовольны новым дизайном задней камеры, который копирует айфоны.

В новом поколении, судя по рендеру, дизайнеры OnePlus решили отказаться от привычной массивной "шайбы" на задней части и выбрали оформление в стиле iPhone. В блоке камер совместили элементы, похожие на iPhone 16/17 и iPhone Pro прошлых поколений.

Ожидается, что OnePlus 15 получит три задних камеры и маленькую круглую вспышку. Корпус будет округлым, а рамки экрана – сверхтонкими.

На другом изображении показан OnePlus 15 в трех цветовых исполнениях: черный, фиолетовый и серый.

"Телефоны теряют свою индивидуальность. Такое ощущение, что они начинали с разных направлений, но в итоге все дороги привели их к одному и тому же дизайну", – написал один из пользователей.

Ранее инсайдеры сообщали, что главной особенностью новинки станет OLED-панель с кадровой частотой 165 Гц – впервые для OnePlus. Очевидно, такой смартфон будет лучше подходить для игр и в паре с чипсетом Snapdragon 8 Elite 2 обеспечит комфортную игру с максимальной кадровой частотой.

Смартфону также приписывают массивный аккумулятор 7000 мАч В основной камере будет три сенсора, все 50-мегапиксельные (один из них обеспечит съемку с 3х кратным оптическим зумом). А еще устройство получит новый цвет Moon Rock Black с высоким коэффициентом поглощения света.

Как обычно, флагман OnePlus сначала дебютирует в Китае, а спустя пару месяцев доберется до глобального рынка. Например, OnePlus 13 был представлен в конце октября 2024 года, а мировые продажи начались в январе 2025.

