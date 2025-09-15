Максим Клименко считает, что западные производители вооружений "оторваны от потребностей поля боя".

Иностранные компании будут чаще пытаться украсть украинские оружейные технологии, чтобы скопировать их в своих производствах, прогнозирует в интервью УНИАН CEO Amazing Drones, производящей зенитные дроны, Максим Клименко.

Производитель рассказал, что к его компании на выставках обращались представители компаний из стран Европейского Союза с просьбой продать несколько беспилотников.

"Но, во-первых - это невозможно, а во-вторых - это подозрительно. Почему не партию, а лишь несколько единиц? Очень похоже на то, что люди просто собирались сделать реинжиниринг и скопировать нечто подобное у себя", - убежден CEO Amazing Drones.

Видео дня

Он считает, что страны Запада "сейчас немножко оторваны от реальности и потребностей современного поля боя".

"Делать что-то очень дорогое и на GPS - это сейчас просто бесперспективная идея. А в западном ОПК на этом построены целые отрасли. Как, вот, производство снарядов Excalibur, к примеру", - отметил Клименко.

Исходя из этого, эксперт делает вывод, что "история с промышленным шпионажем в отношении украинских разработок будет становиться все более массовой".

Говоря о перспективе экспорта украинских дронов в страны ЕС, Клименко отметил, что не верит в его массовость.

"Какие-то точечные сделки - да, будут. А массово - такое себе "цунами" украинских дронов на Запад - я в это не верю", - отметил производитель дронов.

По его словам, иностранные компании не желают переплачивать за украинские разработки.

"Они, скорее, у себя откроют такое же производство, чем будут покупать наше. Но им нужны наши технологии. Поэтому я был бы здесь очень осторожным", - подытожил специалист.

Возможное открытие экспорта оружия

На фоне нехватки финансирования на закупку вооружения в Украине активизировались обсуждения возможного открытия экспорта оружия. Отечественные производители говорят, что имеют большой спрос на свою продукцию от иностранных покупателей и готовы немедленно начать экспорт, если правительство снимет ограничения.

Большинство производителей, согласно данным отчета Технологических сил Украины и Офис эффективного регулирования BRDO хотят экспортировать оружие и военные технологии в страны НАТО.

Однако министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что во время войны не может происходить экспорт вооружений.

Вас также могут заинтересовать новости: