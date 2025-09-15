Ее удивляет, что война не научила людей быть всегда готовыми и рассчитывать только на себя.

Начальница медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова рассказала о том, что ее больше всего удивляет в отношении обычных граждан к войне и высказалась о диссонансе между тыловыми городами, такими как Киев, и фронтом.

В интервью "Украинской правде" она отметила, что часть ее медицинской службы проводит тренинги для гражданских, где учат останавливать массивные кровотечения, пользоваться турникетами, проводить сердечно-легочную реанимацию, однако ее поражает, что люди проявляют к этому очень незначительный интерес, несмотря на постоянные обстрелы.

"Когда мы спрашиваем, есть ли у людей индивидуальная аптечка, турникет, они говорят, что нет. Люди настолько легкомысленны... Что может заставить их задуматься? Ядерка? Люди рассчитывают на "скорую", ГСЧС в условиях, когда каждый день может прилететь. Война не научила быть всегда готовым и рассчитывать только на себя. Не на власть, которая что-то сделает, не на службы, которые приедут. Этот странный синдром меня пугает", - отмечает медик.

Она также поделилась впечатлениями от пребывания в Киеве, отметив, что ее удивляет, почему столько мужчин на улицах. Она возмущается тем, что люди перекладывают ответственность на тех, кто уже воюет на фронте, считая, что донатов будет достаточно.

"Мы принимаем закон о криминализации СЗЧ в то время, как куча людей мужского пола спокойно гуляют по улицам. У нас там загибается фронт, а здесь все хорошо, все спокойно. Люди верят, что мальчики и девочки сами как-то справятся, пока они держат фронт донатами. "Мы хотим жить, у нас семьи"... Конечно, у нас же нет семей, и мы уже и не мечтаем о них...", - отмечает она.

СЗЧ в Украине

Ранее Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, которым фактически возвращается уголовная ответственность за самовольное оставление части (СВЧ).

Денис Швыдкий, начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады отметил, что некоторые военнослужащие после СВЧ возвращаются в свою часть, но очень много бойцов перешли в другую бригаду.

