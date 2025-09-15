До Урала и еще дальше у россиян железная дорога не такая разветвленная как в европейской части, и поражение железнодорожных объектов может существенно замедлять логистические узлы для российской армии.

Российская захватническая армии, которая воюет против Украины, крайне зависима от логистических поставок через железную дорогу. Об этом ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий сказал в эфире на Radio NV.

Эксперт отметил, что российская военная логистика крайне зависима от железной дороги, потому что у захватчиков нет в достаточном количестве автотранспорта, а в последнее время нет достаточно и горючего. Это уже является результатом именно украинских "санкций" (атаки дронами).

Как отмечает Дикий, россиянам не хватает колесного транспорта и горючего для "обеспечения военной логистики даже процентов на 10".

"Поэтому у них вся стратегическая логистика полностью завязана на железную дорогу. И только уже на последнем самом плече доставки поезда разгружаются и последний уже довез идет колесным транспортом", - добавил Дикий.

В качестве примера зависимости россиян от железной дороги он приводит ту часть железной дороги, которую оккупанты в условиях боевых действий рискнули проложить между Крымом и Ростовом-на-Дону.

"Эта железная дорога, которая идет по нашему Приазовью, - они же видят, где проходит линия фронта. Конечно же, они очень хорошо знали, что они эту линию фронта в ближайшее время там не подвинут, но они все равно прямо возле линии фронта проложили железную дорогу, зная, что туда долетают наши дроны", - добавил Дикий.

Эксперт подчеркнул, что украинские дроны регулярно поражают российские железнодорожные эшелоны, но россиян это не останавливает отправлять новые поезда. "Они буквально под огнем там гоняют время от времени поезда, вот когда могут", - отметил Дикий.

Как пояснил эксперт, россияне используют железную дорогу, потому что реально колесным транспортом такие объемы логистических поставок заменить невозможно. Также он рассказал об отличии российской железной дороги от украинской.

"Российская железнодорожная сеть не такая густая, как в Украине. В европейской части России еще примерно такая же, как у нас. А вот чем дальше к Уралу и особенно за Урал, тем эта, собственно, железнодорожная сеть менее густая и соответственно перебивание каждой ветки сложнее заменить объездными путями. Вот над этим мы работаем", - подчеркнул Дикий. Поэтому, по его словам, чем дальше бить по российской железной дороге на восток, тем критичнее будет ситуация для россиян в той части логистического маршрута. В то же время, он отметил, что россияне тоже пытаются поражать украинскую железную дорогу.

Удары по российской железной дороге

Как сообщал УНИАН, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили об уникальной операции, проведенной 13 сентября на российской железной дороге. На железнодорожном перегоне Малоархангельск-Глазуновка россиянами были обнаружены мины, но от неудачного разминирования двое сотрудников "Росгвардии" погибли. После взрыва, по состоянию на 22:00 13 сентября, было остановлено железнодорожное сообщение федерального значения, задерживаются более 15 поездов в обоих направлениях.

