'Укрзализныцю' должно поддержать государство: модель перекрестного субсидирования нежизнеспособна, - ФРУ

Генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев заявил о необходимости системной государственной поддержки АО "Укрзализныця". Он отметил, что нынешняя модель, когда компания покрывает убытки от пассажирских перевозок за счет доходов от грузовых, является нежизнеспособной.

"Оставлять Укрзализныцю один на один с этой проблемой опасно. Без возможности инвестировать компания будет вынуждена недофинансировать необходимые капитальные вложения, что приведет к снижению эффективности. А экспортно-ориентированные отрасли постоянно оказываются под риском роста тарифов, которые напрямую бьют по их конкурентоспособности", - отметил Ильичев.

По его мнению, поддержка "Укрзализныци" - это не дотация, а вклад в обороноспособность страны, стабильность экспорта, валютные поступления, сохранение рабочих мест и восстановление экономики.

ФРУ предлагает закрепить долгосрочную модель взаимодействия в формате меморандума между правительством и "Укрзалізницею" минимум на три года. Это позволит сбалансировать доходы и расходы в пассажирском сегменте, снизить финансовые риски, планировать инвестиции, заключать стабильные контракты с партнерами и своевременно восстанавливать критическую инфраструктуру.

"Стабильность транспортной логистики - это вопрос обороноспособности и экономики", - подчеркнул Ильичев.

Ранее Европейская бизнес ассоциация также призвала правительство предусмотреть в госбюджете компенсации для Укрзализныци, а также отменить земельный налог для компании - его отменили во всех развитых странах мира.