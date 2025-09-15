Приносить монеты можно в отделения банков "Ощадбанк" и ПУМБ.

Национальный банк Украины вместе с UAnimals начинают благотворительную акцию #PowerCoins, чтобы помочь животным, пострадавшим от войны.

Как сообщили в НБУ, с 15 сентября до 28 ноября по всей Украине проводится сбор монет номиналом 10, 50 копеек и 1, 2, 5 и 10 гривень.

Отмечается, что собранные деньги превратятся на корм для эвакуированных животных, лечение раненых и больных пушистиков и обустройство безопасных вольеров в приютах.

Чтобы присоединиться к инициативе, достаточно собрать и отнести монеты в ближайшее отделение банков-партнеров акции: "Ощадбанк" или ПУМБ. Банк перечислит эти средства на счет фонда UAnimals.

"К акции могут участвовать коллективы и собирать монеты в учебных заведениях, на предприятиях, в организациях и других учреждениях", - добавили в пресс-службе.

Национальный банк уже не впервые устраивает благотворительные сборы монет. Так, в 2022 и 2023 годах регулятор проводил акцию "Смелая гривна", в рамках которой украинцы приносили монеты номиналами 10, 50 копеек и 1, 2, 5 и 10 гривень для нужд ВСУ.

В 2024 году вместе с Superhumans Center НБУ проводил акцию #SuperCoins по сбору монет на нужды украинских военных, пострадавших в результате боевых действий.

