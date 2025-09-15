В Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения премии Emmy. Одним из лидеров по количеству наград 2025 года стал британский мини-сериал "Переходный возраст" (Adolescence). Исполнитель одной из ролей, 15-летний Оуэн Купер, вошел в историю как самый молодой лауреат Emmy.
Напомним, четырехсерийная психологическая драма, посвященная трагедии в школе, вышла в марте на Netflix и была создана под руководством режиссера Филипа Барантини. Купер удостоился награды за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале, а его коллега Стивен Грэм получил Emmy как лучший актер главной роли в этом же проекте.
В категории полноформатных сериалов победителем признали американский драматический проект "Питт" или "Больница Питт" (The Pitt), рассказывающий о работе медиков в больнице Питтсбурга. Исполнитель главной роли Ноа Уайли получил свою первую премию "Эмми" в номинации "Лучший драматический актер". Второй сезон сериала недавно вышел на платформе HBO Max.
Emmy-2025: полный список победителей
Кроме сериалов "Переходный возраст" и "Больница Питт", лидерами по количеству наград стали сериалы "Киностудия", "Разделение".
Лучший драматический сериал
- "Андор"
- "Дипломат"
- "Одни из нас" (The Last of Us)
- "Рай"
- "Больница Питт" (победитель)
- "Разделение" (Severance)
- "Медленные лошади" (Slow Horses)
- "Белый лотос" (The White Lotus)
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Стерлинг К. Браун – "Рай"
- Гэри Олдман – "Медленные лошади"
- Педро Паскаль – "Одни из нас"
- Адам Скотт – "Разделение"
- Ноа Уайли – "Больница Питт" (победитель)
Лучший комедийный сериал
- "Начальная школа Эбботт" (Abbott Elementary)
- "Медведь" (The Bear)
- "Хитрости" (Hacks)
- "Никому это не нужно" (Nobody Wants This)
- "Убийства в одном здании" (Only Murders in the Building)
- "Терапия" (Shrinking)
- "Киностудия" (победитель)
- "Чем мы заняты в тени"
Лучший мини-сериал или антология
- "Переходный возраст" (победитель)
- "Чёрное зеркало"
- "Умирая ради секса"
- "Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов"
- "Пингвин
Лучшее ток-шоу
- "The Daily Show"
- "Вечернее шоу Джимми Киммела" (Jimmy Kimmel Live!)
- "Позднее шоу со Стивеном Колбертом" (победитель)
Лучшая мужская роль в мини-сериале или антологии
- Колин Фаррелл – "Пингвин"
- Стивен Грэм – "Переходный возраст" (победитель)
- Джейк Джилленхол – "Предположительно невиновен" (Presumed Innocent)
- Брайан Тайри Генри – "Вор наркотиков" (Dope Thief)
- Купер Кох – "Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов"
Лучшая женская роль в мини-сериале или антологии
- Кейт Бланшетт – "Дисклеймер" (Disclaimer)
- Меган Фейхи – "Сирены"
- Рашида Джонс – "Чёрное зеркало"
- Кристин Милиоти – "Пингвин" (победитель)
- Мишель Уильямс – "Умирая ради секса"
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или антологии
- Эрин Доэрти – "Переходный возраст" (победитель)
- Рут Негга – "Предположительно невиновен"
- Дирдре О’Коннелл – "Пингвин"
- Хлоя Севиньи – "Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов"
- Дженни Слейт – "Умирая ради секса"
- Кристин Тремарко – "Переходный возраст"
Лучший сценарий в юмористическом ток-шоу
- "The Daily Show"
- "Прошлая неделя с Джоном Оливером" (победитель)
- "Субботним вечером в прямом эфире" (Saturday Night Live)
Лучшее развлекательное онлайн-шоу
- "Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show с Кендриком Ламаром"
- "Beyoncé Bowl"
- "Оскар"
- "SNL 50: Юбилейный спецвыпуск" (победитель)
- "SNL 50: Концерт возвращения"
Лучший сценарий для комедийного сериала
- Квинта Брансон – "Начальная школа Эбботт"
- Лусия Аньелло, Пол В. Даунс и Джен Статски – "Хитрости"
- Натан Филдер, Кэрри Кемпер, Адам Лок-Нортон и Эрик Нотарникола – "Репетиция" (The Rehearsal)
- Ханна Бос, Пол Турин и Бриджит Эверетт – "Кто-то где-то" (Somebody Somewhere)
- Сет Роген, Эван Голдберг, Питер Хайк, Алекс Грегори и Фрида Перес – "Киностудия" (победитель)
- Сэм Джонсон, Сара Нафталис и Пол Симмс – "Чем мы заняты в тени"
Лучший сценарий для мини-сериала или антологии
- Джек Торн и Стивен Грэм – "Переходный возраст" (победитель)
- Чарли Брукер и Биша К. Али – "Чёрное зеркало"
- Ким Розенсток и Элизабет Меривезер – "Умирая ради секса"
- Лорен Лефран – "Пингвин"
- Джошуа Зетумер – "Не говори ничего" (Say Nothing)
Лучший актёр второго плана в мини-сериале или антологии
- Хавьер Бардем – "Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов"
- Билл Кэмп – "Предположительно невиновен"
- Оуэн Купер – "Переходный возраст" (победитель)
- Роб Делани – "Умирая ради секса"
- Питер Сарсгаард – "Предположительно невиновен"
- Эшли Уолтерс – "Переходный возраст"
Лучший сценарий для драматического сериала
- Дэн Гилрой – "Андор" (победитель)
- Джо Сакс – "Больница Питт"
- Р. Скотт Геммилл – "Больница Питт"
- Дэн Эриксон – "Разделение"
- Уилл Смит – "Медленные лошади"
- Майк Уайт – "Белый лотос"
Лучшее юмористическое скетч-шоу
- "Прошлая неделя с Джоном Оливером" (победитель)
- "Субботним вечером в прямом эфире"
Лучшая режиссура в драматическом сериале
- Янус Мец – "Андор"
- Аманда Марсалис – "Больница Питт"
- Джон Уэллс – "Больница Питт"
- Джессика Ли – "Разделение"
- Бен Стиллер – "Разделение"
- Адам Рэндалл – "Медленные лошади" (победитель)
- Майк Уайт – "Белый лотос"
Лучшая режиссура в мини-сериале или антологии
- Филип Барантини – "Переходный возраст" (победитель)
- Шеннон Мёрфи – "Умирая ради секса"
- Хелен Шейвер – "Пингвин"
- Дженнифер Гетцингер – "Пингвин"
- Николь Кэссел – "Сирены"
- Лесли Линка Глаттер – "Нулевой день" (Zero Day)
Лучшая режиссура в комедийном сериале
- Айо Эдебири – "Медведь"
- Лусия Аньелло – "Хитрости"
- Джеймс Берроуз – "Современный середнячок" (Mid-Century Modern)
- Натан Филдер – "Репетиция"
- Сет Роген – "Киностудия" (победитель)
Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале
- Айк Баринхольц – "Киностудия"
- Колман Доминго – "Четыре сезона" (The Four Seasons)
- Харрисон Форд – "Терапия"
- Джефф Хиллер – "Кто-то где-то" (победитель)
- Эбон Мосс-Бахрак – "Медведь"
- Майкл Юри – "Терапия"
- Боуэн Янг – "Субботним вечером в прямом эфире"
Лучшее реалити-шоу
- "Удивительное путешествие" (The Amazing Race)
- "Гонка за короной РуПола" (RuPaul’s Drag Race)
- "Выживший" (Survivor)
- "Лучший повар" (Top Chef)
- "Предатели" (The Traitors) (победитель)
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
- Лайза Колон-Заяс – "Медведь"
- Ханна Эйнбиндер – "Хитрости" (победитель)
- Кэтрин Хан – "Киностудия"
- Жанель Джеймс – "Начальная школа Эбботт"
- Кэтрин О’Хара – "Киностудия"
- Шерил Ли Ральф – "Начальная школа Эбботт"
- Джессика Уильямс – "Терапия"
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Кэти Бейтс – "Матлок" (Matlock)
- Шэрон Хорган – "Плохие сёстры" (Bad Sisters)
- Бритт Лоуэр – "Разделение" (победитель)
- Белла Рамзи – "Одни из нас"
- Кери Рассел – "Дипломат"
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале
- Зак Черри – "Разделение"
- Уолтон Гоггинс – "Белый лотос"
- Джейсон Айзекс – "Белый лотос"
- Джеймс Марсден – "Рай"
- Сэм Рокуэлл – "Белый лотос"
- Трамелл Тиллман – "Разделение" (победитель)
- Джон Туртурро – "Разделение"
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
- Патриция Аркетт – "Разделение"
- Кэрри Кун – "Белый лотос"
- Кэтрин ЛаНаса – "Больница Питт" (победитель)
- Джулианна Николсон – "Рай"
- Паркер Поузи – "Белый лотос"
- Наташа Ротуэлл – "Белый лотос"
- Эйми Лу Вуд – "Белый лотос"
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Узо Адуба – "Резиденция" (The Residence)
- Кристен Белл – "Никому это не нужно"
- Квинта Брансон – "Начальная школа Эбботт"
- Айо Эдебири – "Медведь"
- Джин Смарт – "Хитрости" (победитель)
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Адам Броди – "Никому это не нужно"
- Сет Роген – "Киностудия" (победитель)
- Джейсон Сигел – "Терапия"
- Мартин Шорт – "Убийства в одном здании"
- Джереми Аллен Уайт – "Медведь"
