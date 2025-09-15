В категории полноформатных сериалов победителем признали американский драматический проект "Больница Питт".

В Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения премии Emmy. Одним из лидеров по количеству наград 2025 года стал британский мини-сериал "Переходный возраст" (Adolescence). Исполнитель одной из ролей, 15-летний Оуэн Купер, вошел в историю как самый молодой лауреат Emmy.

Напомним, четырехсерийная психологическая драма, посвященная трагедии в школе, вышла в марте на Netflix и была создана под руководством режиссера Филипа Барантини. Купер удостоился награды за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале, а его коллега Стивен Грэм получил Emmy как лучший актер главной роли в этом же проекте.

В категории полноформатных сериалов победителем признали американский драматический проект "Питт" или "Больница Питт" (The Pitt), рассказывающий о работе медиков в больнице Питтсбурга. Исполнитель главной роли Ноа Уайли получил свою первую премию "Эмми" в номинации "Лучший драматический актер". Второй сезон сериала недавно вышел на платформе HBO Max.

Emmy-2025: полный список победителей

Кроме сериалов "Переходный возраст" и "Больница Питт", лидерами по количеству наград стали сериалы "Киностудия", "Разделение".

Лучший драматический сериал

"Андор"

"Дипломат"

"Одни из нас" (The Last of Us)

"Рай"

"Больница Питт" (победитель)

"Разделение" (Severance)

"Медленные лошади" (Slow Horses)

"Белый лотос" (The White Lotus)

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Стерлинг К. Браун – "Рай"

Гэри Олдман – "Медленные лошади"

Педро Паскаль – "Одни из нас"

Адам Скотт – "Разделение"

Ноа Уайли – "Больница Питт" (победитель)

Лучший комедийный сериал

"Начальная школа Эбботт" (Abbott Elementary)

"Медведь" (The Bear)

"Хитрости" (Hacks)

"Никому это не нужно" (Nobody Wants This)

"Убийства в одном здании" (Only Murders in the Building)

"Терапия" (Shrinking)

"Киностудия" (победитель)

"Чем мы заняты в тени"

Лучший мини-сериал или антология

"Переходный возраст" (победитель)

"Чёрное зеркало"

"Умирая ради секса"

"Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов"

"Пингвин

Лучшее ток-шоу

"The Daily Show"

"Вечернее шоу Джимми Киммела" (Jimmy Kimmel Live!)

"Позднее шоу со Стивеном Колбертом" (победитель)

Лучшая мужская роль в мини-сериале или антологии

Колин Фаррелл – "Пингвин"

Стивен Грэм – "Переходный возраст" (победитель)

Джейк Джилленхол – "Предположительно невиновен" (Presumed Innocent)

Брайан Тайри Генри – "Вор наркотиков" (Dope Thief)

Купер Кох – "Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов"

Лучшая женская роль в мини-сериале или антологии

Кейт Бланшетт – "Дисклеймер" (Disclaimer)

Меган Фейхи – "Сирены"

Рашида Джонс – "Чёрное зеркало"

Кристин Милиоти – "Пингвин" (победитель)

Мишель Уильямс – "Умирая ради секса"

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или антологии

Эрин Доэрти – "Переходный возраст" (победитель)

Рут Негга – "Предположительно невиновен"

Дирдре О’Коннелл – "Пингвин"

Хлоя Севиньи – "Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов"

Дженни Слейт – "Умирая ради секса"

Кристин Тремарко – "Переходный возраст"

Лучший сценарий в юмористическом ток-шоу

"The Daily Show"

"Прошлая неделя с Джоном Оливером" (победитель)

"Субботним вечером в прямом эфире" (Saturday Night Live)

Лучшее развлекательное онлайн-шоу

"Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show с Кендриком Ламаром"

"Beyoncé Bowl"

"Оскар"

"SNL 50: Юбилейный спецвыпуск" (победитель)

"SNL 50: Концерт возвращения"

Лучший сценарий для комедийного сериала

Квинта Брансон – "Начальная школа Эбботт"

Лусия Аньелло, Пол В. Даунс и Джен Статски – "Хитрости"

Натан Филдер, Кэрри Кемпер, Адам Лок-Нортон и Эрик Нотарникола – "Репетиция" (The Rehearsal)

Ханна Бос, Пол Турин и Бриджит Эверетт – "Кто-то где-то" (Somebody Somewhere)

Сет Роген, Эван Голдберг, Питер Хайк, Алекс Грегори и Фрида Перес – "Киностудия" (победитель)

Сэм Джонсон, Сара Нафталис и Пол Симмс – "Чем мы заняты в тени"

Лучший сценарий для мини-сериала или антологии

Джек Торн и Стивен Грэм – "Переходный возраст" (победитель)

Чарли Брукер и Биша К. Али – "Чёрное зеркало"

Ким Розенсток и Элизабет Меривезер – "Умирая ради секса"

Лорен Лефран – "Пингвин"

Джошуа Зетумер – "Не говори ничего" (Say Nothing)

Лучший актёр второго плана в мини-сериале или антологии

Хавьер Бардем – "Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов"

Билл Кэмп – "Предположительно невиновен"

Оуэн Купер – "Переходный возраст" (победитель)

Роб Делани – "Умирая ради секса"

Питер Сарсгаард – "Предположительно невиновен"

Эшли Уолтерс – "Переходный возраст"

Лучший сценарий для драматического сериала

Дэн Гилрой – "Андор" (победитель)

Джо Сакс – "Больница Питт"

Р. Скотт Геммилл – "Больница Питт"

Дэн Эриксон – "Разделение"

Уилл Смит – "Медленные лошади"

Майк Уайт – "Белый лотос"

Лучшее юмористическое скетч-шоу

"Прошлая неделя с Джоном Оливером" (победитель)

"Субботним вечером в прямом эфире"

Лучшая режиссура в драматическом сериале

Янус Мец – "Андор"

Аманда Марсалис – "Больница Питт"

Джон Уэллс – "Больница Питт"

Джессика Ли – "Разделение"

Бен Стиллер – "Разделение"

Адам Рэндалл – "Медленные лошади" (победитель)

Майк Уайт – "Белый лотос"

Лучшая режиссура в мини-сериале или антологии

Филип Барантини – "Переходный возраст" (победитель)

Шеннон Мёрфи – "Умирая ради секса"

Хелен Шейвер – "Пингвин"

Дженнифер Гетцингер – "Пингвин"

Николь Кэссел – "Сирены"

Лесли Линка Глаттер – "Нулевой день" (Zero Day)

Лучшая режиссура в комедийном сериале

Айо Эдебири – "Медведь"

Лусия Аньелло – "Хитрости"

Джеймс Берроуз – "Современный середнячок" (Mid-Century Modern)

Натан Филдер – "Репетиция"

Сет Роген – "Киностудия" (победитель)

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

Айк Баринхольц – "Киностудия"

Колман Доминго – "Четыре сезона" (The Four Seasons)

Харрисон Форд – "Терапия"

Джефф Хиллер – "Кто-то где-то" (победитель)

Эбон Мосс-Бахрак – "Медведь"

Майкл Юри – "Терапия"

Боуэн Янг – "Субботним вечером в прямом эфире"

Лучшее реалити-шоу

"Удивительное путешествие" (The Amazing Race)

"Гонка за короной РуПола" (RuPaul’s Drag Race)

"Выживший" (Survivor)

"Лучший повар" (Top Chef)

"Предатели" (The Traitors) (победитель)

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале

Лайза Колон-Заяс – "Медведь"

Ханна Эйнбиндер – "Хитрости" (победитель)

Кэтрин Хан – "Киностудия"

Жанель Джеймс – "Начальная школа Эбботт"

Кэтрин О’Хара – "Киностудия"

Шерил Ли Ральф – "Начальная школа Эбботт"

Джессика Уильямс – "Терапия"

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Кэти Бейтс – "Матлок" (Matlock)

Шэрон Хорган – "Плохие сёстры" (Bad Sisters)

Бритт Лоуэр – "Разделение" (победитель)

Белла Рамзи – "Одни из нас"

Кери Рассел – "Дипломат"

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

Зак Черри – "Разделение"

Уолтон Гоггинс – "Белый лотос"

Джейсон Айзекс – "Белый лотос"

Джеймс Марсден – "Рай"

Сэм Рокуэлл – "Белый лотос"

Трамелл Тиллман – "Разделение" (победитель)

Джон Туртурро – "Разделение"

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

Патриция Аркетт – "Разделение"

Кэрри Кун – "Белый лотос"

Кэтрин ЛаНаса – "Больница Питт" (победитель)

Джулианна Николсон – "Рай"

Паркер Поузи – "Белый лотос"

Наташа Ротуэлл – "Белый лотос"

Эйми Лу Вуд – "Белый лотос"

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Узо Адуба – "Резиденция" (The Residence)

Кристен Белл – "Никому это не нужно"

Квинта Брансон – "Начальная школа Эбботт"

Айо Эдебири – "Медведь"

Джин Смарт – "Хитрости" (победитель)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Адам Броди – "Никому это не нужно"

Сет Роген – "Киностудия" (победитель)

Джейсон Сигел – "Терапия"

Мартин Шорт – "Убийства в одном здании"

Джереми Аллен Уайт – "Медведь"

Напомним, ранее УНИАН сообщал, когда были объявлены все претенденты на премию "Эмми-2025".

