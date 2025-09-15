/ фото Getty Images

В Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения премии Emmy. Одним из лидеров по количеству наград 2025 года стал британский мини-сериал "Переходный возраст" (Adolescence). Исполнитель одной из ролей, 15-летний Оуэн Купер, вошел в историю как самый молодой лауреат Emmy.

Напомним, четырехсерийная психологическая драма, посвященная трагедии в школе, вышла в марте на Netflix и была создана под руководством режиссера Филипа Барантини. Купер удостоился награды за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале, а его коллега Стивен Грэм получил Emmy как лучший актер главной роли в этом же проекте.

В категории полноформатных сериалов победителем признали американский драматический проект "Питт" или "Больница Питт" (The Pitt), рассказывающий о работе медиков в больнице Питтсбурга. Исполнитель главной роли Ноа Уайли получил свою первую премию "Эмми" в номинации "Лучший драматический актер". Второй сезон сериала недавно вышел на платформе HBO Max.

Видео дня

Emmy-2025: полный список победителей

Кроме сериалов "Переходный возраст" и "Больница Питт", лидерами по количеству наград стали сериалы "Киностудия", "Разделение".

Лучший драматический сериал

  • "Андор"
  • "Дипломат"
  • "Одни из нас" (The Last of Us)
  • "Рай"
  • "Больница Питт" (победитель)
  • "Разделение" (Severance)
  • "Медленные лошади" (Slow Horses)
  • "Белый лотос" (The White Lotus)

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

  • Стерлинг К. Браун – "Рай"
  • Гэри Олдман – "Медленные лошади"
  • Педро Паскаль – "Одни из нас"
  • Адам Скотт – "Разделение"
  • Ноа Уайли – "Больница Питт" (победитель)
/ фото Getty Images

Лучший комедийный сериал

  • "Начальная школа Эбботт" (Abbott Elementary)
  • "Медведь" (The Bear)
  • "Хитрости" (Hacks)
  • "Никому это не нужно" (Nobody Wants This)
  • "Убийства в одном здании" (Only Murders in the Building)
  • "Терапия" (Shrinking)
  • "Киностудия" (победитель)
  • "Чем мы заняты в тени"

Лучший мини-сериал или антология

  • "Переходный возраст" (победитель)
  • "Чёрное зеркало" 
  • "Умирая ради секса" 
  • "Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов"
  • "Пингвин

Лучшее ток-шоу

  • "The Daily Show"
  • "Вечернее шоу Джимми Киммела" (Jimmy Kimmel Live!)
  • "Позднее шоу со Стивеном Колбертом" (победитель)

Лучшая мужская роль в мини-сериале или антологии

  • Колин Фаррелл – "Пингвин"
  • Стивен Грэм – "Переходный возраст" (победитель)
  • Джейк Джилленхол – "Предположительно невиновен" (Presumed Innocent)
  • Брайан Тайри Генри – "Вор наркотиков" (Dope Thief)
  • Купер Кох – "Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов"

Лучшая женская роль в мини-сериале или антологии

  • Кейт Бланшетт – "Дисклеймер" (Disclaimer)
  • Меган Фейхи – "Сирены"
  • Рашида Джонс – "Чёрное зеркало"
  • Кристин Милиоти – "Пингвин" (победитель)
  • Мишель Уильямс – "Умирая ради секса"

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или антологии

  • Эрин Доэрти – "Переходный возраст" (победитель)
  • Рут Негга – "Предположительно невиновен"
  • Дирдре О’Коннелл – "Пингвин"
  • Хлоя Севиньи – "Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов"
  • Дженни Слейт – "Умирая ради секса"
  • Кристин Тремарко – "Переходный возраст"

Лучший сценарий в юмористическом ток-шоу

  • "The Daily Show"
  • "Прошлая неделя с Джоном Оливером" (победитель)
  • "Субботним вечером в прямом эфире" (Saturday Night Live)

Лучшее развлекательное онлайн-шоу

  • "Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show с Кендриком Ламаром"
  • "Beyoncé Bowl"
  • "Оскар"
  • "SNL 50: Юбилейный спецвыпуск" (победитель)
  • "SNL 50: Концерт возвращения"

Лучший сценарий для комедийного сериала

  • Квинта Брансон – "Начальная школа Эбботт"
  • Лусия Аньелло, Пол В. Даунс и Джен Статски – "Хитрости"
  • Натан Филдер, Кэрри Кемпер, Адам Лок-Нортон и Эрик Нотарникола – "Репетиция" (The Rehearsal)
  • Ханна Бос, Пол Турин и Бриджит Эверетт – "Кто-то где-то" (Somebody Somewhere)
  • Сет Роген, Эван Голдберг, Питер Хайк, Алекс Грегори и Фрида Перес – "Киностудия" (победитель)
  • Сэм Джонсон, Сара Нафталис и Пол Симмс – "Чем мы заняты в тени"
/ фото Getty Images

Лучший сценарий для мини-сериала или антологии

  • Джек Торн и Стивен Грэм – "Переходный возраст" (победитель)
  • Чарли Брукер и Биша К. Али – "Чёрное зеркало"
  • Ким Розенсток и Элизабет Меривезер – "Умирая ради секса"
  • Лорен Лефран – "Пингвин"
  • Джошуа Зетумер – "Не говори ничего" (Say Nothing)

Лучший актёр второго плана в мини-сериале или антологии

  • Хавьер Бардем – "Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов"
  • Билл Кэмп – "Предположительно невиновен"
  • Оуэн Купер – "Переходный возраст" (победитель)
  • Роб Делани – "Умирая ради секса"
  • Питер Сарсгаард – "Предположительно невиновен"
  • Эшли Уолтерс – "Переходный возраст"

Лучший сценарий для драматического сериала

  • Дэн Гилрой – "Андор" (победитель)
  • Джо Сакс – "Больница Питт"
  • Р. Скотт Геммилл – "Больница Питт"
  • Дэн Эриксон – "Разделение"
  • Уилл Смит – "Медленные лошади"
  • Майк Уайт – "Белый лотос"

Лучшее юмористическое скетч-шоу

  • "Прошлая неделя с Джоном Оливером" (победитель)
  • "Субботним вечером в прямом эфире"

Лучшая режиссура в драматическом сериале

  • Янус Мец – "Андор"
  • Аманда Марсалис – "Больница Питт"
  • Джон Уэллс – "Больница Питт"
  • Джессика Ли – "Разделение"
  • Бен Стиллер – "Разделение"
  • Адам Рэндалл – "Медленные лошади" (победитель)
  • Майк Уайт – "Белый лотос"

Лучшая режиссура в мини-сериале или антологии

  • Филип Барантини – "Переходный возраст" (победитель)
  • Шеннон Мёрфи – "Умирая ради секса"
  • Хелен Шейвер – "Пингвин"
  • Дженнифер Гетцингер – "Пингвин"
  • Николь Кэссел – "Сирены"
  • Лесли Линка Глаттер – "Нулевой день" (Zero Day)
/ фото Getty Images

Лучшая режиссура в комедийном сериале

  • Айо Эдебири – "Медведь"
  • Лусия Аньелло – "Хитрости"
  • Джеймс Берроуз – "Современный середнячок" (Mid-Century Modern)
  • Натан Филдер – "Репетиция"
  • Сет Роген – "Киностудия" (победитель)

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

  • Айк Баринхольц – "Киностудия"
  • Колман Доминго – "Четыре сезона" (The Four Seasons)
  • Харрисон Форд – "Терапия"
  • Джефф Хиллер – "Кто-то где-то" (победитель)
  • Эбон Мосс-Бахрак – "Медведь"
  • Майкл Юри – "Терапия"
  • Боуэн Янг – "Субботним вечером в прямом эфире"

Лучшее реалити-шоу

  • "Удивительное путешествие" (The Amazing Race)
  • "Гонка за короной РуПола" (RuPaul’s Drag Race)
  • "Выживший" (Survivor)
  • "Лучший повар" (Top Chef)
  • "Предатели" (The Traitors) (победитель)

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале

  • Лайза Колон-Заяс – "Медведь"
  • Ханна Эйнбиндер – "Хитрости" (победитель)
  • Кэтрин Хан – "Киностудия"
  • Жанель Джеймс – "Начальная школа Эбботт"
  • Кэтрин О’Хара – "Киностудия"
  • Шерил Ли Ральф – "Начальная школа Эбботт"
  • Джессика Уильямс – "Терапия"

Лучшая женская роль в драматическом сериале

  • Кэти Бейтс – "Матлок" (Matlock)
  • Шэрон Хорган – "Плохие сёстры" (Bad Sisters)
  • Бритт Лоуэр – "Разделение" (победитель)
  • Белла Рамзи – "Одни из нас"
  • Кери Рассел – "Дипломат"
/ фото Getty Images

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

  • Зак Черри – "Разделение"
  • Уолтон Гоггинс – "Белый лотос"
  • Джейсон Айзекс – "Белый лотос"
  • Джеймс Марсден – "Рай"
  • Сэм Рокуэлл – "Белый лотос"
  • Трамелл Тиллман – "Разделение" (победитель)
  • Джон Туртурро – "Разделение"

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

  • Патриция Аркетт – "Разделение"
  • Кэрри Кун – "Белый лотос"
  • Кэтрин ЛаНаса – "Больница Питт" (победитель)
  • Джулианна Николсон – "Рай"
  • Паркер Поузи – "Белый лотос"
  • Наташа Ротуэлл – "Белый лотос"
  • Эйми Лу Вуд – "Белый лотос"

Лучшая женская роль в комедийном сериале

  • Узо Адуба – "Резиденция" (The Residence)
  • Кристен Белл – "Никому это не нужно"
  • Квинта Брансон – "Начальная школа Эбботт"
  • Айо Эдебири – "Медведь"
  • Джин Смарт – "Хитрости" (победитель)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

  • Адам Броди – "Никому это не нужно"
  • Сет Роген – "Киностудия" (победитель)
  • Джейсон Сигел – "Терапия"
  • Мартин Шорт – "Убийства в одном здании"
  • Джереми Аллен Уайт – "Медведь"

Напомним, ранее УНИАН сообщал, когда были объявлены все претенденты на премию "Эмми-2025".

Вас также могут заинтересовать новости: