Россия пытается оценить возможности и реакцию НАТО на вторжение беспилотников, считают аналитики.

Российский беспилотник, который зафиксирован в небе Румынии ночью 13 сентября, стал уже вторым случаем вторжения России в воздушное пространство НАТО за последние несколько дней - после вторжения российского беспилотника в воздушное пространство Польши в ночь с 9 на 10 сентября.

Как отмечают в Институте изучения войны (ISW), российские чиновники и прокремлевские источники продолжают отрицать свою вину за вторжение беспилотников и преуменьшать реакцию государств НАТО на вторжение беспилотников.

В то же время чиновники НАТО осуждают вторжение российских беспилотников и, по оценкам аналитиков, оно, вероятно, было преднамеренным.

"ISW продолжает оценивать, что Россия, вероятно, пытается оценить возможности и реакцию НАТО на вторжение беспилотников в надежде применить извлеченные уроки в возможных будущих конфликтах против альянса НАТО", - отмечают аналитики.

Российские дроны над территорией НАТО

Как сообщалось, 13 сентября Польша снова поднимала в воздух истребители из-за угрозы вторжения российских дронов. В то же время на севере Румынии была объявлена тревога из-за угрозы падения обломков дронов России.

В ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши залетело более 10 дронов. Однако реакция НАТО на инцидент ограничилась призывами больше не нападать на страны блока

Бывший президент Польши Анджей Дуда предполагает, что провокация с дронами могла быть частью российско-белорусских военных учений. Но он также предполагает, что это может быть лишь первым эпизодом более длительной кампании воздушных провокаций РФ.

