Он отмечает. что такое оружие очень дорогое и заметное.

Решение с многоразовыми БПЛА на фронте не совсем целесообразны. Об этом в интервью УНИАН заявил CEO компании Amazing Drones Максим Клименко.

Он отметил, что по его мнению, смысла в разработке многоразовых дронов для замены военных на фронте он не видит, ведь такие дроны из-за своего большого размера и дороговизны будут непрактичными.

"Огнестрельное оружие тяжелое. Следовательно - дрон будет большим. А потому дорогим и заметным. Он сам становится тогда целью. Поэтому я не вижу смысла в подобных разработках. Мы можем получить ситуацию, когда наш дорогостоящий дрон сбивается FPV'шкой за 500 баксов - это очень "больно", - отметил он.

По его мнению, заменить штурмовиков на земле могут наземные роботизированные комплексы, но и в этом случае он не уверен в их эффективности.

"Ведь оно тоже дорогое и заметное, а поразить его из любого гранатомета можно "на изи" (очень легко, - УНИАН). Но тренд на НРК сейчас на рынке есть" - отметил он.

Война дронов

Ранее сообщалось, что в Великобритании собираются наладить крупномасштабное производство передовых дронов-перехватчиков, которые смогут помочь Украине защититься от российских воздушных атак.

Также издание WSJ писало, что Украина первой в мире стала использовать искусственный интеллект, чтобы рои дронов могли координировать свои действия на поле боя. Эта инновационная технология является предвестником будущего боевых действий.

