'Нам нужны гарантии безопасности и открытые рынки': CEO Метинвеста Юрий Рыженков рассказал CNN о главных условиях для инвестиций в Украину

Главными условиями для возобновления инвестиций в Украину являются гарантии безопасности и открытость внешних рынков. Об этом рассказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков в эфире бизнес-программы Quest Means Business на CNN.

По его словам, война существенно осложнила работу компании: добыча и выплавка стали сократились, а доверие клиентов и инвесторов находится под давлением. Но Метинвест продолжает инвестировать в Украину даже сейчас, хотя масштабы этих инвестиций ограничены.

"Сегодня главный вопрос - это безопасность. Украине нужны гарантии безопасности инвестиций, чтобы восстановить доверие и привлечь капитал. Вторая критически важная задача - открытость рынков, прежде всего европейского", - подчеркнул Рыженков.

Он отметил, что благодаря восстановлению Черноморского торгового маршрута удалось нарастить экспорт и восстановить производство до 65-70% от довоенного уровня.

"Будущее может выглядеть чрезвычайно оптимистично. Украина имеет большие запасы редких минералов, что открывает большие перспективы для сотрудничества, в частности с США. Но это возможно только после завершения войны", - добавил Рыженков.

Как известно, Метинвест Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года компания вложила почти 30 млрд гривен инвестиций.

В 2024 году компания также инвестировала $170,5 млн в экологические проекты, сосредоточенные в нескольких основных направлениях: снижение выбросов парниковых газов, оптимизация энергопотребления, внедрение возобновляемой энергетики, модернизация оборудования и совершенствование водоочистки.