Правильная чистка стиральной машины поможет устранить неприятные запахи.

Следить за бельем никогда не бывает просто. Это та работа по дому, которую многие из нас откладывают до последнего, пока не приходится с ней все же столкнуться. Но всё становится ещё сложнее, если вы открываете стиральную машину и ощущаете запах старых книг, гниющей древесины и влажных носков.

Плохая новость: это может быть плесень, которая питается теплом и влажностью, размножается в тёмных и плохо проветриваемых помещениях, пишет CNET. Немало людей сталкиваются с упорной плесенью, грибком и бактериями в уплотнителях дверцы машины. Некоторые пробовали использовать химические средства вроде отбеливателя, но неприятные запахи и стойкие загрязнения вокруг дверцы часто повторяются.

К счастью, бороться с плесенью и грибком в стиральной машине можно — достаточно приложить немного усилий. Всё, что нужно, — это качественная чистка, и ваша машина снова будет работать без вмешательства плесени, грибка или бактерий.

Как избавиться от неприятного запаха в стиральной машине в домашних условиях

Если в вашей машине появилась плесень, нужно один и тот же процесс повторять раз в месяц. Таким способом вы предотвратите рост грибка. Наденьте перчатки и возьмите старое полотенце, которое вам не жалко. Приготовьте раствор: отбеливатель с горячей водой или уксус с горячей водой. Главное всегда помнить и никогда не смешивать отбеливатель с уксусом, ведь выделяется токсичный хлор.

Смочите полотенце в растворе и тщательно протрите видимую плесень. Обратите внимание на дозатор моющего средства и уплотнители.

У стиральных машин с фронтальной загрузкой есть уплотнитель вокруг дверцы. Очистите и тщательно высушите его, включая все складки. Будьте осторожны, чтобы не порвать резину.

Запустите стирку на самой высокой температуре с чашкой отбеливателя или уксуса. Если используете отбеливатель, налейте его в предназначенный для этого отсек; если уксус — в отделение для порошка. Если есть цикл самоочистки, его тоже можно использовать. Это уничтожит скрытую плесень.

Возьмите другое старое полотенце и вытрите всю влагу внутри машины: барабан, дозаторы, уплотнители и другие доступные места.

Оставьте дверцу открытой, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и высушить труднодоступные участки.

Как предотвратить появление плесени в стиральной машине

Оставляйте дверцу открытой после стирки — плесень растёт в тёмных и влажных местах — такими становятся ваши барабан и уплотнители после стирки. Закрытая дверца задерживает влагу, что способствует накоплению бактерий и неприятному запаху. Открытая дверца помогает проветривать машину и предотвращает рост плесени.

Сразу доставайте мокрое бельё — влажное бельё — ещё одно место для размножения плесени. Старайтесь сразу после окончания цикла убирать одежду, чтобы предотвратить грибок как в машине, так и на чистом белье, постельном или полотенцах.

Сушите уплотнители и другие части после каждого использования — протирайте все влажные участки: дверцу, барабан, резиновые уплотнители, дозатор моющего средства. Держите под рукой старое полотенце.

Используйте правильное моющее средство — жидкие порошки могут оставлять остатки, служащие питательной средой для плесени. Для высокоэффективных HE-машин лучше использовать порошок или капсулы, подходящие для этого типа стиральной машины, и строго по инструкции, чтобы избежать лишней пены и запаха.

