Москва заявляет об участии НАТО в войне, но Альянс настаивает: прямого столкновения нет.

Спикер правителя РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что НАТО фактически участвует в войне против России из-за поддержки Украины.

"НАТО де-факто воюет с Россией. Это очевидно, и не требует никаких дополнительных доказательств", - сказал Песков в комментарии пропагандистам государственного "РИА Новости".

НАТО и Россия - напряжение с провокациями

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что несмотря на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство страны, которые пришлось сбивать, НАТО не находится в состоянии войны с Россией.

Украина получает масштабную военную и финансовую помощь от союзников по Альянсу, в частности США, но войска непосредственно не вовлечены в боевые действия, поскольку Украина не является членом НАТО.

В ответ на последние инциденты с российскими дронами Польша задействовала статью 4 НАТО, официально предупредив союзников об угрозе своей территориальной целостности и инициировав консультации. В то же время статья 5, которая предусматривает коллективную оборону в случае вооруженного нападения на страну-члена, не была активирована.

