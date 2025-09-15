Еще месяц назад президент Совета Европейского союза Антониу Кошта заявлял, что страны ЕС введут для Украины "гарантии безопасности, подобные статье 5 договора НАТО". Однако после недавней атаки российских БПЛА на Польшу лидеры стран ЕС и НАТО вынуждены говорить о собственной безопасности.

Парадокс в том, что сейчас гарантии этой безопасности во многом предоставляет как раз Украина. И речь не только о вероятном обучении противодействия российским дронам.

К примеру, недавно в ГУР МО подтвердили, что поразили в Черном море, возле Новороссийска, корабль "Спасатель Ильин". С одной стороны, это гражданское судно - поисково-спасательное, которое может тушить пожары, в случае необходимости, собирать нефтепродукты с поверхности моря, буксировать другие суда, если они не имеют хода... Оно новое, было построено в Керчи и принадлежит Новороссийскому порту. Если сравнивать, то его можно сравнить, фактически, с фрегатом. Ведь это судно длиной 73 метра и водоизмещением 3 тысячи 600 тонн.

Видео дня

С другой стороны, подобные суда использовались (и, можно предположить, продолжают использоваться) россиянами для того, чтобы проводить разведку подводной части моря, ведь такие корабли как "Спасатель Ильин" помогают осуществлять водолазные спуски, особенно на глубины до 300 метров. И хотя официально оружия на таких судах нет, его можно легко разместить - россияне такое практикуют. То есть, эти корабли являются судами двойного назначения - как для гражданских, так и для военных целей.

Напомню, подобное судно (немножко меньше, и оно было чисто военного назначения) - спасательный буксир "Василий Бех" - мы уничтожили три года назад, когда он вез вооружение на остров Змеиный. А несколько лет назад (во время завершающего этапа работ по достройке российского газопровода "Северный поток-2") подобное судно (того же класса и назначения) было замечено, например, в Балтийском море. И тогда на его борту были идентифицированы российские военнослужащие

Следовательно, можно предположить, что такие "спецкоманды" нужны РФ на "гражданских" судах для ведения диверсионных операций.

Что "Спасатель Ильин" делал в Черном море возле Новороссийска (учитывая то, что Черное море - намного глубже чем Балтийское)? Возможно, осуществлял обнаружение наших морских дронов (они там действительно довольно часто "гостят"). И, насколько можно понять, именно в этот момент эти дроны и нанесли по нему удар...

Таким образом, должны всем напоминать, что такого рода "спасатели" являются законной военной целью и должны уничтожаться.

Такими действиями Украина демонстрирует свою значимость, ведь она серьезно сдерживает силы России и на Черном, и на Балтийском морях. Мы должны и дальше распространять свой опыт войны на море. Он однозначно полезен для европейских стран и всего евроатлантического пространства.