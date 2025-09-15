Это первый случай, когда украинский фильм отобрали в программу Platform фестиваля.

Лента украинского режиссера Валентина Васяновича "За победу!" получила главную награду конкурсной программы Platform на 50-м Международном кинофестивале в Торонто.

Стоит отметить, что это первый случай, когда украинский фильм вообще отобрали в программу Platform TIFF - престижной секции фестиваля, которая посвящена фильмам с четким авторским видением и сильным режиссерским голосом. В этом году в данной программе участвовали 10 фильмов из 19 стран мира.

"Фильм "За победу!" - единодушный выбор жюри на получение нынешней награды программы Platform среди очень сильной подборки фильмов. Возвращая киноязык к его истокам и одновременно искусно играя с ожиданиями зрителя, этот фильм разрушает устоявшиеся форматы, чтобы обнажить глубоко резонансные универсальные эмоции", - говорится в заявлении жюри программы.

Видео дня

Отмечается, что режиссер Валентин Васянович срежиссировал мизансцены с поразительной точностью, достигнув той изысканной простоты, которая возможна только благодаря художественной зрелости и смелому видению:

"Он тонко и остроумно использовал комедию, чтобы рассказать о сложной и многослойной ситуации, создав одновременно дерзкую и удивительно красивую ленту. В итоге, этот фильм возвращает нас к самой сути кинематографа, напоминая, почему мы рассказываем истории через кино и почему продолжаем это делать".

Как отметил сопродюсер фильма Владимир Яценко, в ленте Васянович говорит о том, о чем большинство не хочет думать сейчас: что будет после победы?

"Когда общество вновь окажется наедине с самим собой - растерянное, разделенное в важнейших ценностях - как мы будем строить новую жизнь в стране, выжженной войной?".

По его словам, победа фильма в Торонто показывает, что он будет важным не только для украинцев, но и для всех тех, кто болеет за Украину во всем мире.

"За победу!": что известно о фильме

"За победу!" - это антиутопическая драма о послевоенной Украине, которая затрагивает сложные вопросы идентичности, возвращения домой и кризиса самореализации. Главный герой - режиссер, который не находит возможностей для творческой реализации в Украине, а его семья колеблется с возвращением из-за нестабильной экономической ситуации.

Особенность фильма заключается в его автофикционной природе: большинство участников съемочной группы играют самих себя, а Валентин Васянович выступил одновременно режиссером и исполнителем главной роли.

Фильм создан в копродукции Arsenal Films, украинской продюсерской компании ForeFilms и литовской M-Films.

Вас также могут заинтересовать новости: