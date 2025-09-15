Украинские войска в значительной степени зависят от терминалов Starlink для боевой связи и операций с беспилотниками.

Спутниковый интернет-сервис Starlink, принадлежащий Илону Маску, возобновил работу для большинства пользователей после временного сбоя в понедельник, 15 сентября, сообщает The Guardian.

Ранее на сайте Starlink появилось сообщение о технических проблемах без дополнительных деталей:

"Starlink сейчас испытывает перебои в работе. Наша команда расследует проблему".

Сбой коснулся всей линии фронта войны с Россией, начиная с 07:28 по киевскому времени. Украинские войска в значительной степени зависят от терминалов Starlink для боевой связи и операций с беспилотниками. На данный момент в Украине работает более 50 000 таких терминалов.

Глобальный сбой Starlink на фронте

Утром 15 сентября сервис, который активно используется украинскими военными для координации действий и управления беспилотниками, временно вышел из строя на всей передовой. Детали о причинах перебоев пока не сообщаются.

Сбой длился около часа. В 8:02 "Мадьяр" уточнил, что спутниковая связь постепенно восстанавливается. Повторился глобальный сбой на SpaceX.

