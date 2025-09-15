Создается впечатление, что у нас нет стратегического плана возвращения территорий, - Михайлова

Она отмечает, что россиян интересует не только Донецкая область: они пытаются захватить максимально много.

Создается впечатление, что у нас нет стратегического плана и видения, как возвращать и удерживать территории. Об этом в интервью "Украинской правде" сказала Алина Михайлова, начальница медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи", депутат Киевского городского совета и общественный деятель.

Отвечая на вопрос о том, почему фронт настолько быстро движется в сторону Днепра, она выразила мнение, что "в какой-то момент все пошло не так и сейчас рушится, знаете, как домино".

"Создается впечатление, что у нас нет стратегического плана и вообще видения, как должны возвращать и удерживать территории. Например, я ездила в Краматорск по трассе, где уже стоят столбы с сетками от FPV. Я обратилась к городским властям в Межевой с вопросом: дайте и нам эти сетки для коридора, по которому мы будем эвакуировать раненых. Пусть он будет хоть какой-то, это даст хоть какую-то защиту. Коридора нет до сих пор", - рассказала Михайлова.

Так, добавила она, в Межевую "уже не заедешь вообще без РЭБ, не на броне". "Ты 100% будешь целью №1. Опор для сеток до сих пор нет. Хотя их стоит делать еще до того, как в ваш город начинают спокойно залетать FPV", - пояснила начальница медслужбы.

Михайлова также подчеркнула, что за год они сменили восемь населенных пунктов, из которых шесть уже оккупированы. Речь идет лишь о стабилизационном пункте, а не о смене позиций.

"И вопрос даже не в изменении позиций. Мы откатываемся назад на неподготовленные позиции. Пехота, которая должна их удерживать, перед тем должна сама себе копать те позиции, пока по бойцам бьют из всех орудий. Люди становятся ранеными, даже не вступив в бой. И вот вопрос: почему откатываясь от Красногоровки, мы откатывались в никуда, почему ничего не было обустроено?", - сказала она.

По словам Михайловой, их подразделение откатывалось в Новоселидово, Селидово, Украинск, а потом уже было Курахово. "Мы шли в никуда. Как при таких условиях выиграть эту войну или хотя бы удержаться там, где мы есть?", - добавила начальница медицинской службы.

Кроме того, на вопрос о том, что часто можно услышать, что, захватив Донбасс, россияне успокоятся, хотя за Донецкой областью откатываться некуда, Михайлова отметила, что действительно так, там негде закрепиться.

"Но россиян же интересует не только Донецкая область. Это же не вопрос их территориальных амбиций. Они пытаются захватить максимально много. Мы это видим, потому что мы стоим уже в Днепропетровской области. В некоторые населенные пункты уже просто невозможно заехать, идет эвакуация гражданского населения силами волонтеров. Дальше уже может быть Павлоград и даже Днепр...", - сказала она.

Как сообщалось, ранее историк и лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум, евродепутат Михаэль Галер и бывший посол Соединенных Штатов Америки в Украине Джон Хербст поддержали мнение, что война закончится тогда, когда Кремль осознает, что захватить и победить Украину невозможно.

В частности, по мнению Хербста, президент России Владимир Путин до сих пор стремится захватить большую территорию Украины, а уступки, которые предлагает Кремлю администрация США для заключения мирного соглашения, только подталкивают российского диктатора к дальнейшей войне.

