Технически ВМС ВСУ могут "дотянуться" до всей АРК, но враг очень плотно насытил полуостров ПВО.

Поражение коммуникационного узла в Крыму, которое произошло 11 сентября, привело к временной потере связи оккупантов с определенными своими войсками. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

По его словам, поразили коммуникационный узел в Крыму, который расположен на территории на территории 184 научно-исследовательской экспериментальной базы "Севастополь".

Взаимное противодействие продолжается постоянно - с начала полномасштабного вторжения в Крым "посетили" представители почти всех составляющих ВСУ, в том числе ВМС.

Видео дня

"Конечно, это далеко не последняя цель, которая есть в Крыму. Кроме того, что там есть еще логистика, там до сих пор есть и элементы управления. Несмотря на то, что основная часть корабельного состава выведена с их основной базы во временно оккупированном Крыму, это не означает, что органы управления не могут оставаться там дальше. Но этот кейс, что вы вспомнили (поражение 11 августа - УНИАН), это центр управления - это уже не первая такая потеря", - сказал Плетенчук.

Он добавил, что указанный узел - важный элемент военной инфраструктуры, потому что связь - это управление войсками. Фактически, подчеркнул Плетенчук, это один из элементов ведения войны и потери управляемости, хотя и временно, но существенно отражается на качестве выполнения задач.

По словам военного, чисто технически Крым находится в зоне досягаемости ВСУ, однако следует учитывать противодействие со стороны врага. Поэтому, несмотря на то, что ВМС Украины технически могут "дотянуться" до всей территории АРК, уничтожить соответствующие цели непросто - враг очень плотно насытил полуостров своим ПВО.

"Поэтому некоторые кейсы (поражения - УНИАН) могут быть успешными, некоторые - не могут быть успешными, поэтому, еще это противодействие все равно имеет значение. Но это не значит, что мы собираемся останавливаться... Количество объектов для поражения в Крыму достаточно большое. Вот на этот раз был фактически Севастополь, но так именно мы смогли избежать сопутствующих потерь, имею в виду - гражданское население", - пояснил капитан 3-го ранга.

Он подчеркнул: речь идет за украинскую территорию и за украинцев, поэтому Силы обороны стараются не наносить им школы и это удается.

Взрывы в Крыму - подробности

Как писал УНИАН, в ночь на 11 сентября Военно-морские силы ВС Украины поразили коммуникационный узел Черноморского флота ВМФ России на территории временно оккупированного Крыма. Узел расположен на территории 184 научно-исследовательской экспериментальной базы "Севастополь" и обеспечивал управление подразделениями Черноморского флота ВМФ России.

Вас также могут заинтересовать новости: