Россияне целенаправленно ударили по спасателям, которые ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры.

Российские оккупанты сбросили бомбы на многоквартирные дома в Краматорске, ранения получили девять человек. Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, это произошло в ночь на 15 сентября.

"Россияне ударили тремя ФАБ-250 по многоквартирным домам в Краматорске. В домах уничтожены фасады, выбиты окна и повреждены коммуникации. Ранены 9 человек, им оказывается помощь", - говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках подчеркнули, что россияне уничтожают дома рядовых жителей Донбасса. Они применяют оружие неизбирательного действия, делая жизнь в городе невозможной. После каждого обстрела десятки семей остаются без жилья.

Кроме того, Вадим Филашкин, начальник Донецкой областной военной администрации относительно оперативной ситуации по области по состоянию на утро 15 сентября отметил, что в Покровском районе, в частности в Мирнограде погиб человек.

Относительно Краматорского района, то, в частности в Лимане были ранены четыре человека, а в Славянске повреждены пять многоэтажек и два частных дома. В Краматорске были ранены шесть человек, повреждены 12 многоэтажек, частный дом и административное здание.

Кроме того, в Андреевке ранения получили два человека, повреждены два дома, а в Константиновке один человек погиб и девять ранены, повреждены 15 многоэтажек, три частных дома, два админздания, аптека и хозяйственная постройка.

В то же время Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что россияне целенаправленно ударили по спасателям, которые ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры, вспыхнувший в результате атаки беспилотников в Нежинском районе Черниговской области. В результате удара были травмированы четыре пожарных. Их госпитализировали в больницу.

Удары РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, около 23:00 14 сентября российские захватчики ударили двумя ракетами по территории сельскохозяйственного предприятия Боромлянской общины Ахтырского района Сумской области.

Ранения получили 12 человек, которые собирали урожай. Кроме того, было повреждено около 30 единиц сельскохозяйственной техники.

