В Украине закупки вооружений, в частности дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сталкиваются с серьезными препятствиями, которые тормозят поставки современного оборудования для ВСУ. Об этом в интервью УНИАН рассказал CEO Amazing Drones Максим Клименко.

"Ситуация с заказами - это прямо "болевая точка" для нас. Мне не понятно почему наши прямые пользователи - бригады - не могут покупать то, что им надо, в тех количествах, которые им надо и у тех поставщиков, которые им нравятся. Потому что сейчас система работает централизованно - им приходит что-то от государства", - сказал Клименко.

По его словам, в закупках дронов и средств РЭБ существуют как документарные, так и административные преграды. Так, постановление Кабмина №1275, которое появилось в конце 2024 года, запрещает военным частям покупать некодифицированные изделия военным частям.

"Мы, например, делали кодификацию изделия 9 месяцев. Конечно, по завершению процесса изделие будет уже мало кому нужно. Я не совсем понимаю, зачем мы как государство делаем дополнительные преграды производителям. Рыночные механизмы должны решить все эти проблемы", - отметил Клименко.

Он отметил, что если дать военным больше денег, то они сами разберутся, что им нужно. Потому что сейчас в бригады, по его словам, доходит лишь где-то 5% от всего оборонного бюджета. Если им предоставить хотя бы 30%, то они начнут делать тестовые закупки новых разработок.

"Так и будет работать конкуренция - они будут выбирать, что им нужно, а что - нет. А не так как сейчас, когда им сверху "спускают" что-то. Государственные дроны им приходится переделывать. Они оставляют базу, выбрасывают камеру и антенну, а ставят все свое - и потом это уже летает. Это все не совсем правильно работает", - добавил CEO Amazing Drones.

