В ближайшие дни в Украине будет дождить, а температура в отдельные дни заметно снизится.

На этой неделе погода в Украине уже напомнит о том, что за окном осень. Температура постепенно снизится по всей стране и местами пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В начале недели, 15 сентября, в большинстве областей еще будет по-летнему тепло, +20°...+24°, а на крайнем востоке - до +25°. Только на западе страны столбики термометров покажут более свежие +18°...+21° и местами тут пройдут дожди.

Во вторник, погода в Украине существенно не изменится. В западных областях будет дождливо, а температура ожидается в пределах +18°...+22°. На остальной территории ожидается переменная облачность с приятным теплом +20°...+24°.

В среду, 17 сентября, дожди охватят уже большинство областей Украины. Сухая погода останется только на востоке, юго-востоке и в отдельных центральных областях. Вместе с дождями придет и похолодание - температура снизится до +16°...+22°, а там, где сухо, все еще будет до +22°.

В середине недели, 18 сентября, дожди покинут западные и северны области, где температура днем будет +17°...+20°. На остальной территории будет мокро, а воздух прогреется до +18°...+21°, на юге - местами до +24°.

Перед выходными, 19 сентября, украинцев ждет пауза в дождях. По всей стране будет сухо, переменная облачность. Температура снова повысится до более комфортных +20°...+24°.

На выходных, 20 и 21 сентября, в Украине будут температурные контрасты. К концу недели на востоке сильно похолодает - днем будет всего +14°...+16°, а на западе наоборот станет теплее, +21°...+24°.

