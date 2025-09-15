Он является модернизированной экспортной версией серии Т-90, имеющей улучшенную защиту, оптику и огневую мощь.

Основной боевой танк Т-90МС, который когда-то был представлен на Международной оборонной выставке (IDEX) в Объединенных Арабских Эмиратах, теперь развернут на поле боя в Украине. Об этом сообщает Defense Blog со ссылкой на заявление производителя.

Танк, изначально окрашенный в пустынный камуфляж для своего появления на IDEX 2025, был возвращен в Россию, перекрашен в стандартный военный зеленый цвет и отправлен в боевые действия, подтвердил Уралвагонзавод.

Отмечается, что этот шаг подчеркивает постоянное стремление России оснастить свои вооруженные силы модернизированными платформами, даже несмотря на то, что международные выставки вооружений остаются ключевой частью ее стратегии оборонной промышленности.

Видео дня

По данным издания, Т-90МС, разработанный Уралвагонзаводом, является модернизированной экспортной версией серии Т-90, имеющей улучшенную защиту, оптику и огневую мощь по сравнению с предыдущими моделями.

"Развертывание выставочного танка, который, как сообщается, был адаптирован для боевых действий, отражает насущный спрос на современную бронетехнику на фоне постоянных потерь на поле боя. В заявлении Уралвагонзавода не уточняется подразделение или место, куда был отправлен танк, но говорится, что он был доставлен военным "почти в идентичной конфигурации" к той, что была показана в Абу-Даби", - говорится в статье.

Кроме того, подчеркивается, что решение продемонстрировать, а затем развернуть одно и то же транспортное средство является необычным в современных оборонных кругах, где демонстрационные единицы обычно зарезервированы для иностранных покупателей.

Ситуация на фронте в Украине

Как сообщал УНИАН, согласно карте, обнародованной OSINT-аналитиком Unit Observer, недавно российское командование перебросило в Донецкую область еще две бригады морской пехоты, что свидетельствует о намерении усилить давление на украинские подразделения.

В частности, 61-я и 336-я бригады морской пехоты находятся в Донецке и присоединяются к группировке морской пехоты России.

Также аналитик отметил, что 336-я бригада морской пехоты также передислоцировалась в Покровск, присоединившись к 177-му полку и 61-й, 155-й и 40-й бригадам, которые уже находятся в этом районе.

Вас также могут заинтересовать новости: