В Одессе разоблачили брачного афериста, выманившего у 20 женщин более $150 тысяч

Как сегодня сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, жертвами злоумышленника стали жительницы Киевской, Кировоградской и Одесской областей.

Задержанный 45-летний уроженец одного из сел Львовской области, готовясь к очередному мошенничеству, брал взаймы у товарища значительную сумму денег, арендовал элитный автомобиль VIP-класса и отправлялся на поиски жертв в дорогие рестораны. По одежде и поведению он отбирал для знакомств обеспеченных девушек в возрасте до 30 лет.

По придуманной легенде, злоумышленник представлялся успешным бизнесменом, который якобы владел автосалоном с элитными марками автомобилей и являлся оптовым продавцом бытовой химии. Для большей правдоподобности он вел разговоры о предстоящем бракосочетании с жертвой, приобретении дома в Италии и переезде туда на постоянное проживание. Термин его ухаживания продолжался примерно месяц, а, войдя в доверие к девушкам, их семьям и кругу ближайших к семье друзей, обманывал их.

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В частности, сообщал «невесте» о внезапно возникшей проблеме с государственными учреждениями и необходимостью дачи взятки. Женщина сразу соглашалась помочь и отдавала «жениху» нужную сумму. Затем он обзванивал ее родителей, родственников и даже друзей родителей, которые, рассчитывая на его порядочность, также давали деньги.

«Полицейские установили, что свою преступную деятельность мужчина начал еще весной 2010 года. За это время он обманул около 20 украинок на общую сумму более 150 тыс. долларов», - уточнили в отделе.

Кроме того, до сих пор оперативникам полиции продолжают поступать заявления женщин о совершенных относительно них мошенничествах.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 190 и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

«Если влюбленные девушки просто так отдавали свои деньги, то их предусмотрительные родственники требовали расписку об получении финансов, на что злоумышленник с легкостью соглашался, ведь паспорт, по которому он занимал деньги был недействительным», - добавили в отделе коммуникаций.

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Установлено, что правонарушитель, с целью уклонения от ответственности, самостоятельно исправил год своего рождения – уменьшил возраст на 5 лет.

В настоящее время решается вопрос о внесении и этих сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

На прошлой неделе злоумышленник задержан. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное брачному аферисту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.