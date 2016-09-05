В Харькове за долги убили таксиста

Как сообщает Главное управление полиции в Харьковской области, 1 сентября в 10:35 в Московский отдел полиции от оператора АЗС, расположенной на Салтовском шоссе, поступило сообщение об обнаружении автомобиля ВАЗ-2105 с водителем, не подающим признаков жизни.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе досмотра у 53-летнего погибшего было обнаружено ножевое ранение шеи и огнестрельное ранение головы.

В ходе работы по раскрытию преступления было установлено, что погибший в последнее время работал в такси, а перед этим занимался бизнесом. При этом он имел долги, которые не отдавал.

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В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции областного главка и сотрудники Московского отдела полиции Харькова задержали подозреваемых – 34- и 55-летних жителей Харьковской области.

Выяснено, что мужчины предварительно сговорились о совершении преступления. Задача младшего из них была вызвать пострадавшего на встречу, а другой совершил само убийство.

Подозреваемые задержаны. Вещественные доказательства изъяты.

Продолжаются следственные действия по уголовным производством, которое было открыто по ч.2 п.12 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.