В Днепре представившийся бойцом ВСУ мужчина хотел ограбить хостел - СМИ

Об этом сообщает местный сайт 056.ua.

Согласно сообщению, мужчина переночевал в одной комнате с гражданином Канады, после чего забрал с собой его планшет.

Читайте такжеС начала АТО в больнице Мечникова прошли лечение более 2 тысяч раненых бойцов

Кроме того, как сообщает администрация хостела, мужчина украл ключи от всех дверей хостела. На место преступления была вызвана полиция, но злоумышленника найти не удалось.

Как отмечается, работники хостела утверждают, что злоумышленник представлялся, как Анатолий Гуйван. Следствию предстоит выяснить, какое отношение вор имеет к украинской армии.