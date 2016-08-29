В Харькове полиция разоблачила онлайн-порностудию (видео)

«В полицию поступила информация, что с января текущего года на территории Харькова группа лиц осуществляет деятельность с изготовления и распространения изображений порнографического характера в сети Интернет», - рассказала старший следователь следственного управления ГУНП в Харьковской области Светлана Котик.

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Работники Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУНП в Харьковской области совместно со следователями провели ряд оперативных мероприятий, во время которых уличены организатор онлайн-порностудии и модели, которые работали в ней. Некоторым лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Как установило следствие, 23-летняя харьковчанка, действуя из корыстных побуждений, подыскала моделей, которые во время интернет-трансляций показывали клиентам свое тело и осуществляли действия порнографического характера.

С этой целью указанное лицо арендовала квартиру в Московском районе города Харькова, установила в ней компьютерную технику. В квартире работало 15 девушек из города Харькова и других регионов Украины.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.