На Хмельнитчине приехавшая на арт-фестиваль киевлянка сорвалась с вершины скалы
В Хмельницкой области сегодня погибла 22-летняя киевлянка, которая приехала на арт-фестиваль «Respublika».
Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации полиции области, девушка сорвалась с вершины скалы и упала в каньон реки Смотрич.
От полученных травм потерпевшая погибла на месте происшествия.
Читайте такжеНа строительной площадке в Одессе сорвалась каменная плита: госпитализирован мужчина (фото)
Девушка вместе с друзьями приехала из столицы на арт-фестиваль «Respublika», который проходил в Каменце-Подольском с 1 по 4 сентября. Молодые люди разместили свою палатку на валах недалеко от крепости.
По словам друзей погибшей, около 01:20 девушка отошла подальше от компании в направлении каньона. Сразу после этого молодые люди услышали шум и бросились на помощь, но не успели - девушка сорвалась со скалы и разбилась.
По предварительной информации, пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас работники Каменец-Подольского отдела полиции выясняют все обстоятельства происшествия.