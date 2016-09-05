На Хмельнитчине приехавшая на арт-фестиваль киевлянка сорвалась с вершины скалы

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации полиции области, девушка сорвалась с вершины скалы и упала в каньон реки Смотрич.

От полученных травм потерпевшая погибла на месте происшествия.

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Девушка вместе с друзьями приехала из столицы на арт-фестиваль «Respublika», который проходил в Каменце-Подольском с 1 по 4 сентября. Молодые люди разместили свою палатку на валах недалеко от крепости.

По словам друзей погибшей, около 01:20 девушка отошла подальше от компании в направлении каньона. Сразу после этого молодые люди услышали шум и бросились на помощь, но не успели - девушка сорвалась со скалы и разбилась.

По предварительной информации, пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас работники Каменец-Подольского отдела полиции выясняют все обстоятельства происшествия.