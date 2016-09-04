Водитель фуры, сбившей велосипедистов под Киевом, арестован

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Киевской областной государственной администрации Лев Парцхаладзе.

"Сегодня вечером (3 сентября) закончился суд по делу о ДТП в Броварском районе. По решению суда, водителю фуры, который вечером 1 сентября сбил группу велосипедистов, была избрана мера пресечения – заключение под стражей без права внесения денежного залога. Также суд вынес подозрение в совершении ДТП", - написал он.

Приговор же по делу будет вынесен по окончании следственных действий и заключения судмедэкспертизы.

По словам Парцхаладзе, пострадавшие в результате ДТП продолжают находиться под постоянным присмотром врачей.

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"Двоих детей и их тренера вчера перевезли в реанимацию центральной областной больницы, их состояние умеренное, стабильное", - сообщил замглавы ОГА.

Напомним, 1 сентября группа велосипедистов Броварского высшего училища физической культуры была сбита фурой.

В результате 12-летний мальчик от полученных телесных повреждений погиб на месте. 34-летний спортивный тренер и 7 детей с различными степенями телесных повреждений были доставлены в больницу.

За рулем грузовика находился 22-летний иностранец.