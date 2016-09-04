В Киеве нетрезвый водитель снес 30 метров отбойника на дороге и подрался с полицией (фото)
03:55, 04 сентября 2016Происшествия
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Виновник ДТП отказался от теста на процент алкоголя в крови и пытался скрыться с места происшествия.
При столкновении водитель не пострадал / "Сегодня"
На проспекте Освободителей в Днепровском районе столицы произошло масштабное ДТП. Об этом сообщил корреспондент Segodnya.ua с места событий.
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По словам журналиста, нетрезвый водитель Seat Cordoba примерно 50 лет врезался в отбойник на проспекте и снес 30 метров ограждения.
При столкновении водитель не пострадал / "Сегодня"
Мужчина за рулем чудом не пострадал. Позже он пытался скрыться с места аварии, дрался с полицией и отказался от теста на употребление алкоголя.
На месте работали два полицейских патруля.
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