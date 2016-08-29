Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки в Лощиновке (видео)

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, по ходатайству Измаильской местной прокуратуры подозреваемый в убийстве 8-летней девочки взят под стражу.

Подозреваемому определен срок содержания под стражей 60 суток, на время проведения досудебного следствия, без права внесения денежного залога. Назначено проведение ряда экспертиз.

Как сообщал УНИАН, 27 августа в селе Лощиновка было найдено тело девочки 2007 года рождения с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве правоохранители задержали представителя ромской национальности.

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Вечером 27 августа в селе произошли массовые беспорядки. Были повреждены дома местных ромов, жители Лощинівки потребовали выселить ромов из села.

Впоследствии председатель Измаильской районной государственной администрации Валентина Стойкова заявила о достижении договоренности с ромами относительно их переезда из Лощиновки.

Ромские организации обратились к главе МВД Арсену Авакову с просьбой вмешаться в ситуацию.

Омбудсмен Валерия Лутковская заявила, что решение Лощиновского сельсовета о выселении ромов является незаконным.