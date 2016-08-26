В Киеве подросток получил ожоги 40% тела при попытке залезть на крышу электрички

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Киеве.

Инцидент произошел на станции городской электрички в Днепровском районе столицы.

Парня госпитализировали с предварительным диагнозом электротравма, электроожоги 40% туловища.

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«Действия парня подпадают под ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях, однако в этом случае мы ограничились официальным предупреждением и профилактической беседой с родителями, которые, в свою очередь, были предупреждены об ответственности по ст.184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) КУоАП и ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины», - сказал начальник сектора ювенальной превенции Днепровского управления полиции Рустам Мамедов.