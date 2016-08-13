В Одессе в полицию доставили 20 человек, которые пытались помешать проведению "Марша равенства" (фоторепортаж)

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в Приморский отдел полиции доставлены 20 человек, которые после завершения шествия, через кордон полиции попытались прорваться к участникам акции.

«Эти 20 граждан вели себя агрессивно. Их доставили в Приморский отдел полиции для установления личности и проведения профилактических бесед. Сотрудники полиции предотвратили попытку создания массовых беспорядков, и ЛГБТ-марш прошел без грубых нарушений общественного порядка», - отметили в отделе.

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В управлении добавили, что действия этих граждан подпадают под ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас уточняются нюансы того, что произошло, после чего будет принято соответствующее правовое решение.

По данным полиции, в акции ЛГБТ приняли участие более 50 человек.

Сотрудники полиции обеспечили охрану общественного порядка во время марша. Всего было задействовано более 700 правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Одессы во время «Марша равенства», который прошел в рамках фестиваля квир-культуры «ОдесаПрайд-2016», группа неизвестных пыталась напасть на участников мероприятия. Правоохранители быстро блокировали неизвестных, взяв их в плотное кольцо, кое-кого пришлось успокаивать с помощью спецсредств (наручников).

Напомним, Одесский окружной административный суд 11 августа запретил проведение в городе «Марша равенства», запланированного на 13 августа в рамках фестиваля квир-культуры «ОдесаПрайд-2016», который проходит в Одессе 10-14 августа.

Таким образом, был удовлетворен иск исполкома Одесского городского совета. Однако в пятницу организаторы фестиваля заявили, что подали в мэрию уведомление о проведении «Марша равенства» уже в другом месте и по другому маршруту.

11 августа организаторы фестиваля отменили все мероприятия четверга из-за отказа в аренде помещения для их проведения.

В августе 2015 года в Одессе был заявлен аналогичный марш в рамках фестиваля квир-культуры «ОдесаПрайд-2015». Но мэрия отказалась принять заявку на его проведение, а суд запретил эту публичную акцию.