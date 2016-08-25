В Донецке возле дома боевика Моторолы подорвался мужчина, накануне его видели с огнеметом - СМИ

Сообщается, что взрывное устройство сработало у стен дома на улице "50 лет СССР". По данным очевидцев, жертвой стал мужчина. Определить его личность предстоит экспертам, в результате детонации тело погибшего было сильно изувечено. Осколками бомбы изрешетило стены.

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Незадолго до взрыва очевидцы видели мужчину, который, предположительно, нес в руках реактивный пехотный огнемет «Шмель».

«На пустыре мужчина присел на корточки и попытался разобрать устройство, в результате прогремел взрыв. Мужчина погиб на месте», – пишет издание боевиков.

Местное "МВД" подтвердило гибель одного человека в результате взрыва. Также повреждены окна в жилых домах и школе неподалеку.