На Одесчине задержали группу из 5 наркодельцов, ввозивших из России метадон (фото)

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители разоблачили двух злоумышленниц, которые по железной дороге переправляли из России особо опасный наркотик «метадон».

Оперативники спецслужбы также установили 3 других членов группировки, которые реализовывали наркотики в Одесской области. Сотрудники СБУ задержали всех 5 наркодельцов.

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В ходе обысков в квартирах злоумышленников изъято более 400 расфасованных доз, примерно 200 граммов кристаллического метадона, а также «черная бухгалтерия» наркоторговцев.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщил УНИАН сотрудница отдела коммуникаций Главного управления полиции в Одесской области Дарья Ярчук, 9 августа правоохранители в ходе спецоперации задержали 4 женщин в возрасте от 24 до 44 лет. Установлено, что наркотическое вещество злоумышленницы сбывали путем «закладок» на территории Одесской, Запорожской и Харьковской областей.

Как отметил и.о. начальника следственного управления главка Сергей Пантелеев, группировку «разрабатывали» в течение нескольких месяцев. Во вторник по месту жительства злоумышленников проведены санкционированные обыски.

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Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Пантелеев добавил, что в настоящее время задержанные находятся в СИЗО. Сегодня, 10 августа, суд изберет им меру пресечения. Следствие будет настаивать на содержании под стражей.