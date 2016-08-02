В Северодонецке задержали полицейского, изготавливавшего и продававшего наркотики

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители задокументировали 4 факта сбыта наркотиков полицейским.

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и внутренней безопасностью полиции задержали капрала в подъезде собственного дома во время продажи 20 граммов марихуаны и 5 граммов амфетамина.

Читайте такжеВ Луцке СБУ задержала полицейского-наркодилера

В ходе обысков по месту проживания наркодельца оперативники спецслужбы изъяли оборудование и химические реактивы для изготовления амфетамина.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины.

Капрала задержали согласно ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.