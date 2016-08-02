В Северодонецке задержали полицейского, изготавливавшего и продававшего наркотики
15:31, 02 августа 2016Общество
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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Северодонецке Луганской области капрала полиции, который реализовывал марихуану и амфетамин местным наркозависимым.
Северодонецкий полицейский оказался наркодельцом / sevdon.net
Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители задокументировали 4 факта сбыта наркотиков полицейским.
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и внутренней безопасностью полиции задержали капрала в подъезде собственного дома во время продажи 20 граммов марихуаны и 5 граммов амфетамина.
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В ходе обысков по месту проживания наркодельца оперативники спецслужбы изъяли оборудование и химические реактивы для изготовления амфетамина.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины.
Капрала задержали согласно ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование.
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