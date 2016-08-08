Под Киевом пьяная женщина за рулем внедорожника травмировала людей и пыталась скрыться
13:47, 08 августа 2016Происшествия
2291 0
Возле городка Вышгород под Киевом произошло серьезное ДТП с участием внедорожника Toyota, за рулем которого находилась пьяная женщина-водитель.
Фото facebook.com/daria.dikaya
Как сообщили в соцсетях очевидцы и участники ДТП, женщина на внедорожнике мчалась позади легковушки Daewoo Lanos со скоростью около 150 км/час. В автомобиле, который она разбила, находились пятеро людей, они получили травмы.
После столкновения женщина пыталась скрыться с места ДТП, несмотря на попытки остановить ее.
Ее задержали на КПП Днепровской ГЭС. Как сообщается, позже в ее крови обнаружили 2,1 промилле алкоголя.
Как сообщал УНИАН, недавно вступил в силу закон об усилении ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter