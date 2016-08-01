Цена промилле: в Украине вступил в силу закон об увеличении штрафов за "пьяное" вождение

Подписанный 25 июля президентом Украины Петром Порошенко закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции» опубликован в газете "Урядовый курьер" 30 июля и вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Читайте такжеВ Украине ужесточили наказание за вождение в нетрезвом состоянии: минимальный штраф теперь будет 10 тысяч гривень

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июля приняла закон, который усиливает ответственность за управление транспортом в состоянии опьянения.

Согласно закону, управление транспортом лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, а также передача управления транспортом лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусматривает штраф в размере 10200 грн и лишение права управления транспортными средствами на один год.

Повторное в течение двух лет совершение этих нарушений предусматривает наложение штрафа на водителей в размере 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан (20400 грн) и лишение права управления транспортными средствами на срок три года, и на других лиц – наложение штрафа 20400 грн с оплатным изъятием транспортного средства или без изъятия.

Водителей, которые дважды в течение пяти лет подвергались административному взысканию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, будут штрафовать на 40800 грн (2400 необлагаемых минимумов доходов граждан) и лишать права управления транспортными средствами на срок 10 лет.