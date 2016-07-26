В Одессе гостья забила до смерти подругу во время застолья

Как сообщает Главное управление полиции в Одесской области, в Хмельницкий отдел полиции Одессы поступило сообщение оператора спецлинии "102" о том, что по месту проживания одесситки дебоширит подруга.

Для проверки указанной информации оперативный дежурный отдела направил на место происшествия наряд патрульной полиции. По указанному адресу полицейские обнаружили труп хозяйки с признаками насильственной смерти.

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На месте происшествия находились две подруги умершей, одна из которых находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Для проведения первоочередных следственно-оперативных действий и выяснения обстоятельств смерти потерпевшей патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Хмельницкого отделения полиции.

"Из-за сильного алкогольного опьянения гостья из Ананьева не осознавала, что происходит, и не смогла предоставить полицейским каких-либо объяснений по поводу смерти женщины", - отмечается в сообщении.

В ходе досудебного расследования полицейским удалось воссоздать картину событий.

Установлено, что 52-летняя неработающая одесситка пригласила к себе в гости свою знакомую – 39-летнюю жительницу Ананьева, мать троих детей.

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Встретившись, женщины организовали застолье. Распивая спиртные напитки, между ними возник спор. Пьяная гостья начала угрожать подруге применением физического насилия.

Испугавшись, хозяйка позвонила своей местной подруге. Пока подруга-спасательница вызвала полицию и спешила на помощь, 39-летняя гостья уже нанесла хозяйке несколько ударов в голову и начала ее душить.

Прибыв на место, одесская подруга застала потерпевшую еще живой. Раненая женщина успела указать на свою обидчицу. По заключению врачей, женщина умерла от полученных несовместимых с жизнью телесных повреждений.

В настоящее время многодетной матери сообщено о подозрении в совершении убийства. В отношении нее применена мера пресечения в виде содержания под стражей. За совершение особо тяжкого преступления ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Следствие продолжается.с