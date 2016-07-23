Луценко: ключевая версия убийства Шеремета - месть за профессиональную деятельность

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире «112 Украина».

«С первой минуты были задействованы все возможности правоохранительной системы. Следствие рассматривает все версии, но ключевой считается месть за профессиональную деятельность Павла», - заявил он.

Луценко отметил, что сейчас проходят первоочередные следственные действия.

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«Получаем показания тех, кто проживал в этом районе. Опрашиваем свидетелей, в том числе и печально известного российского канала, который постоянно первый приезжает на места неожиданных убийств. Опрашиваем также близких Павла», - добавил Луценко.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует его гибель как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. К расследованию убийства подключилось и Федеральное бюро расследований США.

«В понедельник планируем заслушать первые данные от сотрудников ФБР США, которые приобщены в качестве специалистов к взрывотехнической экспертизе, также к автотехнической экспертизе», - заявил также Луценко.