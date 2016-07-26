Житель Одесской области застрелил односельчанина, обидевшись из-за жженых листьев
23 июля в селе Великозименово Великомихайловского района в результате ссоры 50-летний местный житель застрелил в голову 42-летнего односельчанина.
Как сообщает Главное управление полиции в Одесской области, в дежурную часть Великомихайловского отделения полиции поступило телефонное сообщение от фельдшера села Великозименово о том, что во дворе домовладения обнаружен труп хозяина 1974 года рождения с огнестрельным ранением головы.
При выезде следственно-оперативной группы на место происшествия было установлено, что между хозяином дома и односельчанином произошла ссора из-за жженых листьев.
50-летнего злоумышленника задержали у него дома. Мужчина признался в содеянном.
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Установлено, что после ссоры гость, не выдержав обиду, взял у себя дома охотничье ружье ИЖ-54, зарегистрированное на его имя, пришел домой к оппоненту и произвел в его сторону выстрел. От полученных телесных повреждений в виде открытой черепно-мозговой травмы хозяин дома скончался на месте происшествия.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленник задержан согласно ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств указанного преступления.
За умышленное убийство мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.