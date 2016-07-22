Все подробности убийства Шеремета: версии, свидетельства очевидцев и реакция общества (фото, видео)

Основные версии трагедии

Сразу после случившегося собеседники в правоохранительных органах заявили, что машина главного редактора Алены Притулы, в результате взрыва которой погиб журналист Павел Шеремет, была подорвана взрывным устройством.

Вскоре советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что взрывное устройство в автомобиле журналиста Шеремета могли привести в действие дистанционно. "Предварительно. Сработало безоболочное самодельное взрывное устройство, возможно, дистанционное, или с задержкой. Предварительно от 400 до 600 граммов в тротиловом эквиваленте", - написал он.

Убийство журналиста интернет-издания "Украинская правда" Павла Шеремета квалифицировали по ч.2 п 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

В свою очередь пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец заявила, что взрывное устройство в автомобиле журналиста Шеремета сработало во время поворота. "Пока известно, что он успел проехать 500-600 метров от дома и во время осуществления маневра, а именно поворота, сработало это взрывное устройство", - сказала она.

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Эксперты, работавшие на месте происшествия, считают, что злоумышленники закрепили взрывчатку на днище авто журналиста Павла Шеремета под водительским сиденьем, без проникновения в машину.

Кроме того, главный редактор интернет-издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева-Боровик связывает гибель журналиста Павла Шеремета с его профессиональной деятельностью.

В свою очередь советник главы МВД Зорян Шкиряк назвал три версии убийства журналиста Шеремета: об участии российских спецслужб, связанную с профессиональной деятельностью и о совершении преступления на почве неприязненных отношений.

Также в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета следователи, среди прочих, рассматривают версию покушения на жизнь руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в машине которой он находился во время взрыва.

Министр юстиции Павел Петренко считает, что убийство журналиста Павла Шеремета является одной из попыток дестабилизации ситуации в стране.

По последним данным, следствие рассматривает уже 6 версий причин убийства Павла Шеремета. "Их уже шесть (версий, - ред.), я могу лишь назвать предварительные четыре", - рассказал советник главы СБУ Тандит, отметив, что следствие также прислушается к версии нардепа Сергея Высоцкого, который предположил, что убийство Шеремета может стать началом спецоперации против госбезопасности Украины.

"То, что сказал народный депутат Высоцкий, имеет большое значение, могу подтвердить, что одна из основных версий, которая рассматривается сейчас силовиками – это попытка, через это убийство, дестабилизировать ситуацию внутри нашего государства. Но, не только это используется убийство, будут еще и другие новости, которые, к сожалению, будут пытаться использовать для того, чтобы показать, что в Украине нет власти, что силовики не контролируют ситуацию", - поделился Тандит.

Затем он заявил, что убийство журналиста быть попыткой дискредитации украинских силовиков внутри государства. "Идет война на востоке, и используются все способы дискредитировать силовиков внутри государства. В открытую не получается с нами бороться, мы делаем все, чтобы сохранить целостность Украины, поэтому используют даже такие подлые способы, убивая цинично журналиста. И мы должны сделать все, чтобы найти не только исполнителей, но и заказчика убийства", - заявил он.

Видеокамеры наружного наблюдения засняли момент закладки бомбы под автомобиль, в котором ехал погибший 20 июля в результате взрыва журналист Павел Шеремет, сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в полиции. По словам источника, запись была сделана в ночь на 20 июля. Официального подтверждения этой информации нет. Источник в полиции также сообщил изданию, что «взрывчатки было заложено ровно столько, чтобы хватило только для водителя, и не поразило никого рядом». «Это была охота исключительно на жертву убийства», - сказал он.

Член коллегии Министерства внутренних дел Украины, народный депутат Антон Геращенко заявил, что украинские правоохранители обратятся к американским компаниям Google и Facebook для доступа к переписке убитого в Киеве журналиста Павла Шеремета.

Свидетельства, фото и видео очевидцев с места взрыва

Вскоре после трагедии очевидец Влад Иваненко опубликовал в своем Facebook фото с охваченным огнем авто. Пользователь сначала подписал фотографии: "Только что взорвали машину под домом". Позже он добавил, что в автомобиле находился Павел Шеремет.

Также СМИ со ссылкой на очевидцев рассказали, что журналист Шеремет, который погиб сегодня, 20 июля, в центре Киева, был жив после взрыва. Его ноги были сильно зажаты в авто. Когда его забрала скорая медпомощь, стало известно о смерти.

Затем появились видео с места гибели известного журналиста. Как рассказали свидетели происшествия, автомобиль "Субару XV" двигался по улице Ивана Франко и неожиданно поднялся столб пламени, вероятно, из моторного отсека.

Видео: Espreso.TV

По свидетельствам очевидцев, взрыв был такой силы, что детали машины разлетелись на несколько десятков метров. Люди помогли вытащить искалеченного журналиста и тушили машину.

Кроме того, близкие друзья рассказали, что в последнее время Шеремет и его гражданская жена, руководитель "Украинской правды" Алена Притула жаловались на слежку.

Как рассказала мать погибшего, он будет похоронен в себя на родине - в Минске.

Церемония прощания с погибшим журналистом Павлом Шереметом состоится в Киеве в пятницу, 22 июля, а в субботу, 23 июля, его похоронят в Минске.

21 июля криминалисты осматривают авто, в котором в результате взрыва погиб журналист Павел Шеремет. Об этом в своем Twitter сообщил спикер МВД Артем Шевченко, разместив фото машины. По его словам, в настоящее время эксперты МВД и ГПУ проводят осмотр автомобиля, чтобы доказать версию об убийстве Шеремета, и ждут приезда ФБР.

Прощание с журналистом и одним из руководителей "Украинской правды" Павлом Шереметом в Киеве началось 22 июля в 11:00 в "Украинском доме". Почтить память и попрощаться с Павлом можно будет до 14 часов. 23 июля в Минске с 11:00 до 14:00 пройдет панихида в Храме всех святых по на улице Калиновского, 121. Похоронят журналиста на Северном кладбище в Минске. Церемония начнется в 14:30.

Взрывное устройство под автомобиль Subaru, на котором Шеремет поехал на утренний эфир, заложила женщина, передает "Обозреватель", в распоряжении которого оказались видеозаписи с камер наблюдения.

Реакция общества

Председатель Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование смерти известного журналиста Павла Шеремета является для нее делом чести. "Вы прекрасно понимаете, что для меня "Украинская правда". Павел Шеремет был для меня хорошим знакомым. Он – первый человек, кому я дала интервью. он был очень хорошим журналистом, поэтому для меня это будет делом чести", - заявила она.

Позже Деканоидзе сообщила, что для расследования убийства журналиста Павла Шеремета создается оперативная группа с участием представителей Федерального бюро расследований США.

21 июля Деканоидзе обсудила с представителями ФБР расследование убийства в Киеве журналиста Павла Шеремета.

Читайте такжеПоявились видео с места взрыва авто с журналистом Шереметом

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко считает, что журналист Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывного устройства. "С места происшествия доложили, что смерть Павла Шеремета - следствие взрывного устройства. Это убийство. Сочувствую Алене и всем друзьям покойного", - говорилось в его сообщении.

Вскоре глава ГПУ заявил, что следствие среди версий убийства журналиста рассматривает его профессиональную деятельность и дестабилизацию ситуации в Киеве.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко был шокирован гибелью журналиста Павла Шеремета. "Ужасная трагедия в Киеве. Шок - других слов нет. Знал Павла лично. Сочувствую всем родным и близким", - написал президент.

Вскоре Порошенко во время совещания с силовиками поручил предоставить охрану руководителю издания "Украинская правда" Алене Притуле.

Президент проводить нараду з силовиками. Доручив надати охорону Олені Притулі — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) July 20, 2016

Заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий считает гибель журналиста Павла Шеремета покушением на свободу слова. «Это безусловно покушение на свободу слова в Украине и попытка запугать тех, кто не боится в глаза говорить правду», - написал Холодницкий.

Глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский призвал органы власти Украины предпринять усилия для проведения следствия и быстро привлечь к ответственности виновных в убийстве журналиста Павла Шеремета. "Я призываю органы власти предпринять все усилия для проведения следствия и быстро привлечь к ответственности виновных в этом ужасном преступлении", - сказал он.

Tombinski:Я висловлюю щирі співчуття рідним П.Шеремета і усім його колегам, завдяки роботі яких в Україні існують незалежні та вільні медіа — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) July 20, 2016

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт назвал убийство журналиста Павла Шеремета в Киеве атакой на свободу СМИ и безопасность журналистов.

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон надеется, что виновные в убийстве журналиста Павла Шеремета предстанут перед судом. "Была шокирована утром известием о гибели Павла Шеремета, выдающегося представителя украинского медиа-сообщества. Франция последовательно отстаивает свободу прессы и свободу высказывания. Надеюсь, что обстоятельства этого убийства будут полностью выяснены, а виновники предстанут перед судом. Все мысли сейчас о семье Павла, его близких и коллегах", - заявила Дюмон.

Евросоюз назвал "неприемлемым" убийство известного журналиста Павла Шеремета и призвал привлечь виновных к ответственности. "Подобные атаки неприемлемы, должно быть проведено быстрое и прозрачное расследование с тем, чтобы привлечь виновных в этом преступлении к ответственности", - говорится в заявлении.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд решительно осудил зверское убийство журналиста Павла Шеремета и призвал украинскую власть и правоохранительные органы быстро расследовать это преступление.

В Госдепе шокированы убийством журналиста Павла Шеремета в Киеве и готовы предоставить помощь для проведения полного и беспристрастного расследования. «Мы шокированы и опечалены убийством журналиста «Украинской Правды» Павла Шеремета во время взрыва автомобиля в Киеве. Мы присоединяемся к властям Украины, поддерживая полное и беспристрастное расследование, чтобы привлечь к ответственности виновных в преступлении», - говорится в заявлении Госдепа за подписью Джона Кирби.