На опустевшем столичном Крещатике взломали салон связи и вынесли флагманские смартфоны

Ущерб оценивается в десятки тысяч гривень.

На улице Крещатик в Киеве неизвестные ночью взломали салон мобильной техники и похитили партию смартфонов.

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Как сообщает «Страна» со ссылкой на источники в Нацполиции, кража со взломом произошла в ночь на понедельник. Преступники взломали защитные роллеты, разбили окно в салоне известной сети мобильной связи и вынесли из торгового зала несколько мобильных телефонов.

Среди похищенной техники - флагманские модели Samsung, Xiaomi, Nokia. Ущерб оценивается в десятки тысяч гривень.

Отмечается, что салон был подключен к пультовой сигнализации, однако она не сработала на разбитие этого конкретного окна.

Полиция завела уголовное производство по ч.3 ст.185 УК Украины (кража с проникновением). Ворам, если их найдут, грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее в Киеве неизвестные взорвали банкомат и украли наличку.