В Киеве неизвестные взорвали банкомат и украли наличку (фото)

Полиция начала расследование по факту кражи.

В Киеве полиция разыскивает злоумышленников, которые в Святошинском районе взорвали банкомат и украли кассеты с наличными.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, около двух часов ночи в столичную полицию обратилась женщина, которая сказала, что якобы трое неизвестных мужчин у магазина на улице Покотило взорвали банкомат.

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Правоохранители осмотрели место происшествия и прилегающую территорию, взрывоопасных веществ или предметов обнаружено не было.

По предварительной информации полиции, преступники сначала закрасили краской камеры видеонаблюдения, после чего взорвали уличный банкомат, забрали оттуда кассеты с наличными и скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Правоохранители работают над установлением подозреваемых лиц.