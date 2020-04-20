В Киеве спецназ задержал ранее судимого мужчину за стрельбу из окна по прохожим (фото)

В результате инцидента никто не пострадал.

В Киеве полиция задержала злоумышленника, который из окна многоэтажки стрелял в прохожих.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Так, в полицию обратилась киевлянка и сообщила о том, что на улице Академика Стражеско слышны выстрелы.

На месте правоохранители установили, что из окна третьего этажа стрелял мужчина, проживающий в одной из квартир дома. Поскольку добровольно впускать в дом правоохранителей он отказался, то в квартиру они попали при поддержке сотрудников полка полиции особого назначения. Во время обыска был обнаружен предмет, похожий на травматический пистолет.

Читайте такжеНа Черкасщине задержали мужчину, который на Пасху "заминировал" торговые центрах

Эксперты изъяли пистолет, три стреляных гильзы из-под резиновых пуль и направили на проведение баллистической экспертизы.

Злоумышленником оказался местный житель, 1979 года рождения, который ранее отбывал наказание за нанесение тяжких телесных повреждений.

По факту правонарушения начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит до семи лет заключения. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе на Пасху произошла массовая драка с участием почти сотни человек.