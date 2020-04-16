В Харькове ночью горел скандально известный рынок "Барабашово" - СМИ

К борьбе с огнем привлекли 11 отделений спасателей, всего около 60 человек.

На улице Амурской в Харькове минувшей ночью горел рынок "Барабашово".

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Как сообщается на сайте ГСЧС Украины в Харьковской области, очаг возгорания находился в торговом павильоне модульного сектора «Б».

К моменту прибытия спасателей пожар охватил площадь в 200 квадратных метров, горели товары хозяйственного назначения.

К борьбе с огнем привлекли 11 отделений спасателей, всего около 60 человек. Из-за сильного задымления им пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе.

В 04:31 пожар полностью ликвидировали, жертв и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.

Местный сайт NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что по предварительной информации, причиной пожара стал поджог. Аналогичная версия - и у администрации рынка.

Напомним, с рынком «Барабашово» связано множество скандалов и конфликтов. В феврале там произошла крупная потасовка, в которой принимали участие около сотни человек. 56 задержанным правоохранители объявили о подозрении.