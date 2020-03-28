Бывший коп устроил тройное ДТП в центре Харькова – СМИ (видео)

Пятеро человек пострадали.

Бывший сотрудник полиции врезался автомобилем Lexus сразу в несколько автомобилей, в том числе в служебный – патрульных. Пятеро человек пострадали.

Первыми об этом сообщили в сети очевидцы.

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Авто экс-полицейского врезалось в патрульных, когда те совершали разворот с включенными проблесковыми маячками, следуя за транспортом нарушителей ПДД.

По информации издания Police Control Ukraine, за рулем Lexus находился бывший сотрудник полиции, который ранее был фигурантом дела о нападении на местного журналиста Вадима Макарюка.

Как сообщал УНИАН, в Киеве из салона троллейбуса вытолкали пенсионера.