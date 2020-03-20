ГБР сообщило подозрения копам из Донецкой области, которые "выбивали" из задержанного признание

Подозреваемые надевали на голову задержанного металлический шлем и наносили по нему многочисленные удары.

В Донецкой области оперуполномоченному Национальной полиции и его помощнику сообщено о подозрении в истязании и угрозах изнасилованием.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

«Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, сообщили о подозрении оперуполномоченному и помощнику оперуполномоченного Сватовского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области», - говорится в сообщении.

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Правоохранители подозреваются в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц и превышении власти работником правоохранительного органа (ч. 2 ст. 127 и ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что 18 сентября 2018 года полицейские незаконно задержали местного жителя, надели наручники и против воли доставили в Сватовского отдела полиции на служебном автомобиле.

«В помещении отдела полиции правоохранители заставляли мужчину признаться в краже имущества, совершенной накануне неизвестными. Для получения нужных показаний, оперативники унижали задержанного, осуществляли на него психологическое давление и угрожали изнасилованием. Чтобы мужчина согласился взять вину на себя, полицейские повалили его на пол и поместили в руки металлический нож, которым якобы ранее была убита беременная женщина. Получив таким образом отпечатки задержанного, правоохранители угрожали привлечь его к уголовной ответственности за умышленное убийство», - говорится в сообщении.

В дальнейшем, отметили в ГБР, подозреваемые надевали на голову потерпевшего металлический шлем и наносили по нему многочисленные удары, в результате чего потерпевший получил закрытую черепно – мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Следователи ГБР направили в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения их от занимаемых должностей.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе из-за карантинных ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса, горожане повредили два троллейбуса и избили водителя общественного транспорта.